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В Киеве грядет ремонт на "уставшем" пешеходном мосту на проспекте Космонавта Комарова

Сегодня, 13:14

Договор на выполнение ремонтных работ планируют заключить в апреле 2019-го

Фото: Сегодня
В Киеве грядет ремонт на "уставшем" пешеходном мосту на проспекте Космонавта Комарова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/185/b61/5c4185b618c2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/185/b61/5c4185b618c2a.jpg Коммуналка Договор на выполнение ремонтных работ планируют заключить в апреле 2019-го

В Киеве вскоре начнется капитальный ремонт пешеходного моста на пересечении просп. Космонавта Комарова и ул. Николая Василенко, сообщили в КК "Киевавтодор".

Так, уже разработана проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы. На сегодня, согласно требованиям действующего законодательства Украины, продолжается процедура открытых торгов на выполнение строительных работ на объекте. Ориентировочная дата заключения договора на выполнение работ – апрель 2019 года.

До начала работ по капитальному ремонту балансодержателем сооружения осуществляется постоянный мониторинг его технического состояния, рассказали в дорожном ведомстве.

Напомним, в Киеве с 15 марта решено перекрыть проезд и начать демонтажные работы Шулявском путепроводе. Отметим, что водителей заранее предупредят, установив соответствующие дорожные информеры. На них будет указана дата, с которой запрещено въезжать на мост, а также – пути объезда. Первая очередь реконструкции предполагает демонтаж моста до основания, а затем его полное восстановление. На это уйдет 17 месяцев.

Кроме того, в прошлом году мы писали, что несколько тысяч мостов в Украине требуют неотложного ремонта. Среди них и знаменитый, построенный 65 лет назад, мост Патона с уникальной цельносварной конструкцией, которая дала трещину. Из-за этого киевляне наблюдали целый водопад – на мосту прорвало тепломагистраль.

Кроме того, киевлян напугало состояние одной из опор моста Патона, от которого отлетела гранитная облицовка. "Мост "устал" и долго не протянет", — пишут люди в соцсетях. Отметим, что опоры моста Патона находятся не в лучшем состоянии уже не первый год: в 2016 году столичные байдарочники обнаружили около двух метров обрушившейся облицовки.

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Тег Киев, ремонт, мост, киевавтодор, пешеходный мост

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