В Киеве хотят запретить царь-балконы и кондиционеры на памятниках архитектуры

Киевраду попросят запретить "креативные" пристройки

Фото: facebook.com/klimetin.

В Киеве хотят запретить царь-балконы и кондиционеры на памятниках архитектуры Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b67/cc2/5cab67cc26f18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b67/cc2/5cab67cc26f18.jpg 2019-04-08T18:25:00+03:00 Коммуналка Киевраду попросят запретить "креативные" пристройки

В Департаменте благоустройства КГГА решили бороться с различными пристройками к жилым домам и хаотическим увеличением жилплощадей. Здесь отмечают, что пристройками к домам в столице сейчас уже никого не удивишь.

"Чтобы увеличить площадь помещения, владельцы не ограничивают свою фантазию. Так, на территории Киева есть царь-балкон, балкон-лодка, собственный лифт в свое жилище и другие прихоти креативных владельцев киевской недвижимости. Но у каждого дома есть паспорт фасада, где указаны все архитектурные элементы и их размеры", – отмечают в департаменте.

По словам первого замдиректора Тараса Панчия, сотрудники департамента подготовили проект решения Киеврады о запрете пристроек, изменения формы окон и балконов и установку кондиционеров на фасадах архитектурных памятников.

"Что касается пристроек к первым этажам домов, то в первую очередь должно быть основание для занятия земельного участка. После чего разрабатываются исходные данные, на основе чего делается проект, получается разрешение на начало строительных работ, происходит строительство и ввод в эксплуатацию. Но законным путем идут далеко не все", – заявил Панчий.

В департаменте отмечают, что в случае выявления незаконной пристройки инспектор по благоустройству вручает владельцу предписание с требованием предоставить разрешительные документы. Если их нет в течение трех дней, предписание подается на рассмотрение рабочей группы, которая проверяет наличие градостроительных условий, отвода земельного участка под строительство, контрольной карточки на временное нарушение благоустройства, разрешение на начало строительных работ. В случае отсутствия таких документов рабочая группа принимает решение о демонтаже, в том числе силами КП "Киевблагоустройство".

По словам Тараса Панчия, в этом году Департаментом городского благоустройства выдано 13 поручений на демонтаж 21 пристройки к домам.

Напомним, в прошлом году на Facebook появилась страница "Царь-Балкон", где собраны фотографии и адреса самых больших и нелепых балконов в Киеве. В частоности, в социальных сетях киевляне обсуждают необычные балконы, замеченные на жилом девятиэтажном доме на Голосеевском проспекте, недалеко от кинотеатра "Загреб". Конструкции чем-то напоминают мавзолей.

Ранее мы сообщали о "царь-балконе" в Киеве. Находится необычная конструкция на улице Мазепы, буквально в пяти минутах от станции метро "Арсенальная". Балкон выходит на Парковую дорогу, и чтобы попасть к нему, нужно пройти через специальную калитку у левой части дома. Сделан балкон в виде парусника и изготовлен из пластика цветов национального флага Украины.

Как известно, киевляне с фанатизмом расширяют квадратные метры жилья за счет балконов. Встраивают даже целые комнаты на последних этажах, жертвуя собственной жизнью и безопасностью других, ведь такие конструкции никто технически не согласовывает, поэтому царь-балкон обвалиться может в любой момент.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.