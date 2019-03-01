В Киеве на полдня частично перекроют Южный мост

Дорожники перекроют полосы в направлении Столичного шоссе

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве на полдня частично перекроют Южный мост //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/17a/332/5c617a3320b03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/17a/332/5c617a3320b03.jpg 2019-03-01T08:59:37+02:00 Коммуналка Дорожники перекроют полосы в направлении Столичного шоссе

В Киеве сегодня, 1 марта, с 10:00 до 15:00 на Южном мосту будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе, сообщили в КК "Киевавтодор".

Это связано с ремонтными работами на мостовом переходе.

Коммунальная корпорация просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в прошлом году мы писали, что несколько тысяч мостов в Украине требуют неотложного ремонта. Среди них и знаменитый, построенный 65 лет назад, мост Патона с уникальной цельносварной конструкцией, которая дала трещину. Из-за этого киевляне наблюдали целый водопад – на мосту прорвало тепломагистраль.

Кроме того, киевлян напугало состояние одной из опор моста Патона, от которого отлетела гранитная облицовка. "Мост "устал" и долго не протянет", — пишут люди в соцсетях. Отметим, что опоры моста Патона находятся не в лучшем состоянии уже не первый год: в 2016 году столичные байдарочники обнаружили около двух метров обрушившейся облицовки.

Также 27 февраля исполнилось два года с момента масштабного ЧП на Шулявском путепроводе, когда от него отломились крупные куски бетона. Аварийный объект по-прежнему в ожидании реконструкции. Накануне "юбилея" "Сегодня" выяснила, как готовятся к строительству новой развязки.

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