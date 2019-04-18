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ФОТОФАКТ. В Киеве на Позняках днем горят уличные фонари

Сегодня, 15:58

В КП "Киевгорсвет" заверили, что коммунальные службы не причастны к такому расточительству

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Жители левого берега Киева сообщают, что у них на улице Драгоманова целый день горят фонари уличного освещения. 

"Интересно, что вечером на улице Драгоманова  фонари горят не всегда, а вот днем – пожалуйста. Это насколько нужно быть расточительными, чтобы жечь дорогое электричество впустую", – сообщила позвонившая к нам в редакцию жительница Ольга Корнеева. 

"Там горят все фонари внешнего освещения, которые установлены вокруг квартала новой застройки, который киевляне прозвали "Мордором" (высотки построены очень близко друг к другу). Наверное в коридорах между ними очень темно и кому-то страшно", – шутит жительница Позняков Светлана Лазарь.

Люди говорят, что городским чиновникам было безразлично, когда застраивался этот участок земли, также и безразлично, что сейчас тут днем горят все фонари, "сжигая" тысячи гривен.

Впрочем, в КП "Киевгорсвет" сайт "Сегодня" заверили, что коммунальные службы не причастны к такому расточительству. 

"Дело в том, что подрядчик не передал нам на баланс этот участок с уличным освещением на перекрестке улиц Пчилки и Драгоманова. Как только передаст, мы будем управлять процессом и включать и выключать фонари своевременно и по графику", – сообщили нам в КП "Киевгорсвет".

Соответственно за то, что там горят фонари, будут платить подрядчики или инвесторы за счет, которых построили дом.

Ранее мы писали, что жители многих улиц Киева вынуждены по вечерам возвращаться домой с включенными на телефонах фонариками, так как лампы освещения не работают. В частности, на улице Академика Грекова в Шевченковском районе люди из-за отсутствия уличного освещения иногда даже травмируются.

Напомним, в Киеве планируют обновить по городу более трех тысяч светильников, заменив их на LED-освещение.

Также сообщалось, куда обращаться киевлянам с жалобами по поводу коммуналки.

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Тег Киев, фонари, освещение, позняки

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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