В Киеве отключили воду на пяти улицах: список адресов

"Киевводоканал" по состоянию на вечер 20 июля проводит аварийные ремонты на пяти улицах, сообщили в коммунальном предприятии. В связи с работами временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

просп. Науки, 40, 43;

ул. Шолом-Алейхема, 14;

ул. Булгакова, 6, 8, 8а;

бульв. Академика Вернадского, 32;

ул. Беличанская, 26, 33, 35.

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По данным "Киевводоканала", ликвидация повреждений на водопроводе займет около суток.

Ранее мы сообщали, что в Киеве с 20 июля по 3 августа отключат горячую воду у всех потребителей, подключенных к системам теплоснабжения "Еврореконструкции" в границах 19 улиц Днепровского района. В это время там будут проводиться гидравлические испытания.

Кроме того, 20 мая "Киевводоканал" опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% – с января 2021 года.

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