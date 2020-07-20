В Киеве отключили воду на пяти улицах: список адресов

"Киевводоканал" по состоянию на вечер 20 июля проводит аварийные ремонты на пяти улицах, сообщили в коммунальном предприятии. В связи с работами временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
- просп. Науки, 40, 43;
- ул. Шолом-Алейхема, 14;
- ул. Булгакова, 6, 8, 8а;
- бульв. Академика Вернадского, 32;
- ул. Беличанская, 26, 33, 35.
По данным "Киевводоканала", ликвидация повреждений на водопроводе займет около суток.
Ранее мы сообщали, что в Киеве с 20 июля по 3 августа отключат горячую воду у всех потребителей, подключенных к системам теплоснабжения "Еврореконструкции" в границах 19 улиц Днепровского района. В это время там будут проводиться гидравлические испытания.
Кроме того, 20 мая "Киевводоканал" опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% – с января 2021 года.
Между тем в Украине бьют тревогу: в стране катастрофически высыхают водоемы. Подробности – в сюжете "Сегодня":
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