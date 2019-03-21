В Киевской области начали измерять ямы на дорогах

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения с рулетками инспектируют ямы

Патрульная полиция Киевской области.

В Киевской области начали измерять ямы на дорогах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/382/9a3/5c93829a31783.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/382/9a3/5c93829a31783.jpg 2019-03-21T14:34:00+02:00 Коммуналка Инспекторы отдела безопасности дорожного движения с рулетками инспектируют ямы

С 20 марта в Киевской области стартовал ежегодный весенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба Патрульной полиции региона.

Так, инспекторы отдела безопасности дорожного движения начали проведение весеннего комиссионного осмотра автомобильных дорог общего пользования, как государственного так и местного значения, улиц и железнодорожных переездов.

Цель осмотра - за месяц определить состояние автодорог общего пользования (общего и местного значения), улиц населенных пунктов и ж/д переездов после окончания зимнего сезона и подготовить их к летнему периоду.

Выявленные недостатки будут фиксироваться в актах осмотра. Также сообщается, что будут приниматься различные меры по их ликвидации.

Ранее сообщалось, что в Запорожье вечером 4 декабря под колесами грузовика на улице Александра Говорухина провалилась дорога – возникла огромная яма глубиной около трех метров и площадью в четыре "квадрата".

Также мы писали, что впечатляющая дыра диаметром в несколько метров образовалась на проезжей части на улице Семьи Сосниных в Киеве.

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