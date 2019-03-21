В Киевской области начали измерять ямы на дорогах
Инспекторы отдела безопасности дорожного движения с рулетками инспектируют ямы
С 20 марта в Киевской области стартовал ежегодный весенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба Патрульной полиции региона.
Так, инспекторы отдела безопасности дорожного движения начали проведение весеннего комиссионного осмотра автомобильных дорог общего пользования, как государственного так и местного значения, улиц и железнодорожных переездов.
Цель осмотра - за месяц определить состояние автодорог общего пользования (общего и местного значения), улиц населенных пунктов и ж/д переездов после окончания зимнего сезона и подготовить их к летнему периоду.
Выявленные недостатки будут фиксироваться в актах осмотра. Также сообщается, что будут приниматься различные меры по их ликвидации.
Ранее сообщалось, что в Запорожье вечером 4 декабря под колесами грузовика на улице Александра Говорухина провалилась дорога – возникла огромная яма глубиной около трех метров и площадью в четыре "квадрата".
Также мы писали, что впечатляющая дыра диаметром в несколько метров образовалась на проезжей части на улице Семьи Сосниных в Киеве.
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