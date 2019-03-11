Весенний потоп в Киеве: как убрать озеро возле своего дома
В КГГА отмечают, что с проблемой дворовых луж следует обращаться к балансодержателю территории
С повышением весенней температуры воздуха, таянием снега и дождями Киев не избежал подтоплений. Так, жители разных районов города страдают от луж, которые превратились едва ли не в озера.
В частности, на Теремках у дома на проспекте Глушкова, 14 люди, чтобы обойти большую лужу из талой воды, вынуждены идти через несколько соседних дворов.
В Киевской городской государственно администрации отмечают, что такую проблему должен оперативно решить балансодержатель территории. Если же затопление территории большое, то следует вызывать сотрудников "Коммунальной службы спасения".
"Нужно четко понимать — дом жэковский или им управляет ОСМД. Соответственно и обращаться к руководителям этих структур с требованием навести порядок возле дома. Подтопление может возникнуть из-за забитых мусором ливневок возле дома или из-за намерзания льда. С данной проблемой коммунальщики должны справиться самостоятельно. Вызывать на откачку воды спасателей и сотрудников "Коммунальной службы спасения" можно, если затопление территории превышает 15-20 сантиметров. Насосы рассчитаны на большие объемы. К тому же нужно место, куда откачивать воду. Поэтому в данном случает нужно обращаться к балансодержателю территории и требовать решать проблему. Он обязан принять меры", – разъяснил начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.
Ранее сообщалось, что огромная лужа, которая образовалась в Киеве между домом на ул. Воскресенская 12г и автостоянкой на Воскресенской, 2, бьется током.
Также напомним, что на территории жилого комплекса "Комфорт Таун" в Киеве прорвало трубопровод. В результате возле дома на дороге появилась огромная лужа.
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