В Киеве целую улицу затопило из-за прорыва трубопровода

В среду, 14 ноября, на территории жилого комплекса "Комфорт Таун" в Киеве прорвало трубопровод. В результате возле дома на дороге появилась огромная лужа.

Как сообщает "Информатор", лужа настолько глубокая, что в ней "тонут" автомобили. Водой залита вся территория комплекса. Прорыв произошел возле паркинга, а ливневка не справляется с колоссальным объемом воды.

По словам местных жителей, они вызвали аварийные службы. Однако в городе из-за снегопада огромные заторы, потому коммунальщики не смогли вовремя доехать.

Напомним, во вторник, 13 ноября, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу горячего водоснабжения. Улицу залило кипятком, а на месте прорыва провалился асфальт. В яме с кипятком оказался автомобиль. По некоторым данным, в нем находились люди.

Ранее в Киеве после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб. В первый же день стали поступать первые сообщения о прорывах труб в разных районах города. В частности, дворы залило кипятком и паром на Борщаговке и Теремках.