Не подтвердили цель визита: аэропорты Киева за сутки не пустили в Украину 70 россиян

Через столичные аэропорты 26 ноября в Украину не пропустили более 70 граждан России. Об этом сообщил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "Украинская правда".

По словам Демченко, некоторые россияне пытались попасть в Украину из Беларуси. В ответ на заявление пограничников Беларуси о том, что из Киева в Минск вернулись 47 россиян, чиновник сказал: "Вчера в столичных аэропортах, "Борисполе" и "Киеве" не пропустили более 70 граждан России".

Демченко добавил, что подавляющее большинство россиян не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. А еще двое незаконно посещали оккупированный Крым, в связи с чем им запретили в дальнейшем посещать Украину.

Чиновник подчеркнул, что пограничники действуют в рамках действующего законодательства.

Напомним, 17 ноября в "Жулянах" пограничники задержали россиянина, который пытался попасть в Украину с георгиевской лентой. Запрещенную символику нашли на ручке чемодана мужчины.

Кроме того, в мае в Украину не пустили двух россиян, которые отказались снимать запрещенную в нашей стране георгиевскую ленточку со своего багажа. Граждане страны-агрессора были крайне недовольны тем, что их хотели заставить убрать запрещенную символику.