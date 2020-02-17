Будь собой! На стене детсада в Киеве появился мурал с собакой

Фото: Виталий Гидеван/Facebook

На стене детского садика на Софиевской Борщаговке на окраине Киева появился новый яркий мурал, в виде пса породы корги, который мчится навстречу неимоверным приключениями.

Автор мурала – известный киевский художник Виталий Гидеван. Как рассказал сайту "Сегодня" художник, стены детского садика он почти полностью украсил своими работами. Теперь заведение выглядит, как настоящий сказочный домик, что очень нравится местной детворе.

"Этот мурал о вере в себя. Не важно, какой ты снаружи, главное не сомневаться в своих силах. Просто схвати свою мечту за хвост и оставь все препятствия позади, как этот милый песик. Собери лучшие воспоминания и двигайся навстречу новым приключениям вместе со своими лучшими друзьями", – поясняет свой рисунок художник.

Фото: Виталий Гидеван/Facebook

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Волшебный песик породы корги со своим другом, в виде маленькой птички, спешит навстречу приключениям, взяв все необходимое: интересные книги, кучу сладостей, цветы, игры.

Ранее в качестве подарка для своей супруги Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе Киева. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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