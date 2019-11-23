День памяти жертв Голодоморов в Киеве: в центре изменены маршруты наземного транспорта

Эти изменения введены в связи с проведением мероприятий в городе

/ Фото: Pixabay

В Украине 23 ноябряотмечают День памяти жертв Голодоморов. В центре Киева в связи с проведением мероприятий будут изменены маршруты наземного транспорта. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации.

Автобусы № 24, 62 с 13:00 до 15:00 будут ходить по маршруту: от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Лобановского.

с 13:00 до 15:00 будут ходить по маршруту: от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Лобановского. Автобусы маршрута № 114 в то же время будут курсировать на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади.

в то же время будут курсировать на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади. Троллейбусы маршрута № 38 с 16:00 до окончания мероприятий будут ходить от ст. м. "Выдубичи" до бульв. Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

с 16:00 до окончания мероприятий будут ходить от ст. м. "Выдубичи" до бульв. Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной). Движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Грушевского по собственному маршруту, далее ул. Московская – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Грушевского по собственному маршруту, далее ул. Московская – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Маршрутное такси № 520 будет ходить по схеме: ст. м. "Выдубичи" – Железнодорожное шоссе – Лыбедская площадь – ул. Большая Васильковская – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднипровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

будет ходить по схеме: ст. м. "Выдубичи" – Железнодорожное шоссе – Лыбедская площадь – ул. Большая Васильковская – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднипровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Автобусный маршрут в режиме маршрутного такси № 470 будет курсировать по схеме: ул. Ягодная – просп. Науки – бульв. Дружбы Народов – бульв. Леси Украинки – ул. Генерала Алмазова – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Ранее мы сообщали, что ко Дню памяти жертв Голодоморов в Киеве пройдут траурные мероприятия, поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу".

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Также новости "Сегодня" рассказывали, как в 2015 году в Вашингтоне открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

Все подробности в спецтеме Голодомор

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