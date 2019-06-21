День с собакой в офисе: в редакции "Сегодня" гостит огромный пес
Черная собака общается с сотрудниками и приходит "обниматься"
В Украине сегодня, 21 июня, проходит всемирная акция "Возьми собаку на работу". В этот день в офис можно прийти со своим питомцем – если начальство и коллеги не возражают. Эта традиция зародилась в 1999 году в США и за 17 лет стала довольно популярной во многих компаниях – к примеру, с собаками в офисе появляются сотрудники Amazon и Google.
Новости "Сегодня" и телеканал "Украина" уже не первый год поддерживают эту инициативу, приходя в этот день в редакции со своими собаками: в прошлом году мы приходили на работу с таксами и мопсами. Но в этом году – у нас своеобразный рекорд: мы провели день в офисе с немецким догом!
Большой дружелюбный пес играет с сотрудниками, позирует для фотографий и с удовольствием принимает лакомства.
Отметим, что в Украине акцию впервые поддержали в 2013 году. По данным организаторов, в 2019-м о намерении сегодня прийти на работу с собакой заявили сотрудники более 500 компаний в 90 городах.
Как говорят психологи, справиться с фобиями и скорректировать поведение при ментальных расстройствах можно в несколько раз быстрее, если к делу подключить собаку. Общительные и любвеобильные собаки свою работу воспринимают как игру, и так же реагируют сами пациенты.
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