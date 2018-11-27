Эксклюзивы декабря в Национальной опере: балет "За двумя зайцами" и знаменитые гости
В Киеве споют известное сопрано Людмила Монастырская и роскошный бас Евгений Орлов
Декабрьский репертуар Национальной оперы порадует поклонников встречей с героями известного балета "За двумя зайцами". В рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" в гости к столичной публике пожалует знаменитая певица Людмила Монастырская и замечательный бас Евгений Орлов, которые исполнят главные партии в опере "Дон Карлос".
Кроме того, в декабре можно будет услышать оперу "Мадам Баттерфляй" в исполнении Ксении Бахритдиновой-Кравчук и Валентина Дытюка, который будет петь еще и в "Травиате". А в течение новогодних праздников зрителей ждет встреча с любимым балетом "Щелкунчик". Также коллектив оперного театра в Киеве подготовил новогодне-рождественскую программу.
Фото: Национальная опера Украины
Фото: Национальная опера Украины
Фото: Национальная опера Украины
Фото: Национальная опера Украины
9 декабря – балет "За двумя зайцами" (Ю.Шевченко)
Балет "За двумя зайцами" появился в репертуаре театра в 2017 году. Языком пластики рассказать любимый сюжет про незадачливого цирюльника решился композитор Юрий Шевченко и балетмейстер-постановщик Виктор Литвинов. Согласно сюжету пьесы М. Старицкого, любовная трагикомедия разыгралась в Киеве, в районе Гончары-Кожемяки, который располагался от Андреевской церкви до Подола. И создателям постановки удалось наилучшим образом передать атмосферу старинного Киева – узнаваемого и любимого.
21 декабря – опера "Дон Карлос" (Дж.Верди)
В опере "Дон Карлос" в этот раз примут участие Людмила Монастырская и Евгений Орлов. Монастырская – солистка Национальной оперы Украины, обладательница редкого по красоте и силе лирико-драматического сопрано. Орлова пригласили в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире". Роскошный бас Евгения покорил зрителей "Метрополитен-опера", а также театров Берлина, Монреаля, Барселоны и других городов. В Киеве певец будет блистать в роли короля Филиппа II.
22 декабря – опера "Мадам Баттерфляй" (Дж.Пуччини)
У оперы Пуччини "Мадам Баттерфляй" необычная судьба. Интересно, что либретто, написанное Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза по мотивам одноименной драмы Дэвида Беласко, было сделано довольно быстро, а вот работа над самой оперой затянулась из-за нового увлечения Д. Пуччини автомобильным спортом. В самый разгар создания партитуры, композитор попал в аварию и получил серьезную травму, что значительно замедлило его работу. Опера Пуччини глубоко трагична и полна прекрасных лирических композиций.
26-27 декабря – Новогодний концерт
Накануне Нового года и Рождества Национальная опера Украины подготовила праздничную программу. В программе концерта – фрагменты из известных опер, оперетт и балетных спектаклей. Киевляне смогут побывать также на балете "Щелкунчик" (практически каждый день) и по традиции загадать желание, которое обязательно сбудется.
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