Эксклюзивы декабря в Национальной опере: балет "За двумя зайцами" и знаменитые гости

Декабрьский репертуар Национальной оперы порадует поклонников встречей с героями известного балета "За двумя зайцами". В рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" в гости к столичной публике пожалует знаменитая певица Людмила Монастырская и замечательный бас Евгений Орлов, которые исполнят главные партии в опере "Дон Карлос".

Кроме того, в декабре можно будет услышать оперу "Мадам Баттерфляй" в исполнении Ксении Бахритдиновой-Кравчук и Валентина Дытюка, который будет петь еще и в "Травиате". А в течение новогодних праздников зрителей ждет встреча с любимым балетом "Щелкунчик". Также коллектив оперного театра в Киеве подготовил новогодне-рождественскую программу.









Фото: Национальная опера Украины

Фото: Национальная опера Украины

Фото: Национальная опера Украины

Фото: Национальная опера Украины

9 декабря – балет "За двумя зайцами" (Ю.Шевченко)

Балет "За двумя зайцами" появился в репертуаре театра в 2017 году. Языком пластики рассказать любимый сюжет про незадачливого цирюльника решился композитор Юрий Шевченко и балетмейстер-постановщик Виктор Литвинов. Согласно сюжету пьесы М. Старицкого, любовная трагикомедия разыгралась в Киеве, в районе Гончары-Кожемяки, который располагался от Андреевской церкви до Подола. И создателям постановки удалось наилучшим образом передать атмосферу старинного Киева – узнаваемого и любимого.

21 декабря – опера "Дон Карлос" (Дж.Верди)

В опере "Дон Карлос" в этот раз примут участие Людмила Монастырская и Евгений Орлов. Монастырская – солистка Национальной оперы Украины, обладательница редкого по красоте и силе лирико-драматического сопрано. Орлова пригласили в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире". Роскошный бас Евгения покорил зрителей "Метрополитен-опера", а также театров Берлина, Монреаля, Барселоны и других городов. В Киеве певец будет блистать в роли короля Филиппа II.

22 декабря – опера "Мадам Баттерфляй" (Дж.Пуччини)

У оперы Пуччини "Мадам Баттерфляй" необычная судьба. Интересно, что либретто, написанное Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза по мотивам одноименной драмы Дэвида Беласко, было сделано довольно быстро, а вот работа над самой оперой затянулась из-за нового увлечения Д. Пуччини автомобильным спортом. В самый разгар создания партитуры, композитор попал в аварию и получил серьезную травму, что значительно замедлило его работу. Опера Пуччини глубоко трагична и полна прекрасных лирических композиций.

26-27 декабря – Новогодний концерт

Накануне Нового года и Рождества Национальная опера Украины подготовила праздничную программу. В программе концерта – фрагменты из известных опер, оперетт и балетных спектаклей. Киевляне смогут побывать также на балете "Щелкунчик" (практически каждый день) и по традиции загадать желание, которое обязательно сбудется.

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