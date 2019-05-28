Экстремальный туалет в центре Киева: начался ремонт развалившихся ступенек

Лестница в Крещатом парке, ведущая к общественному туалету, закрыта на капремонт

Фото: Juliana Bedritskaya в Facebook.

КО "Киевзеленстрой" прокомментировал ситуацию со ступенями возле общественного туалета в Крещатом парке. Ранее мы сообщали, что поход в этот туалет превратился в экстремальное занятие. Чтобы попасть в помещение, нужно спуститься по крутым ступеням вниз. Но проблема в том, что ступеньки вдоль поручня попросту разъехались в разные стороны и валяются на уцелевших.

"Лестница с сегодняшнего дня перекрыта на капремонт. Уже начался демонтаж ступенек с их последующим ремонтом", – сообщили "Сегодня" в "Киевзеленстрое".

Фото: Juliana Bedritskaya в Facebook

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Караваевых дачах возле радиорынка плитка в подземном пешеходном переходе падает на головы прохожим. Также в переходе на улицу Леваневского в районе Индустриального моста киевляне сфотографировали подземный переход в аварийном состоянии.

Также в Киеве на перекрестке улиц Выборгской и Гетьмана разваливается подземный переход.

Напомним, не так давно в столице на Подоле в здании на женщин рухнули бетонные плиты:

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