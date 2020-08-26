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Еще один депутат Киевсовета заразился коронавирусом: подробности

26 августа, 12:11

Наталья Руда Наталья Руда

Константин Яловой накануне принимал граждан

В Киеве коронавиурс обнаружили еще у одного депутата Киевсовета. В частности, об инфицировании сообщил Константин Яловой. Ранее коронавирус подтвердился у депутата Киевсовета Александра Бродского.

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Как сообщил на своей странице в Facebook Яловой, положительный результат теста на коронавирус он получил 25 августа.

"Я чувствую себя неплохо. Учитывая общую ситуацию с заболеваемостью, решил сделать тест, и подтвердилось, что у меня коронавирус. Как сознательный человек остаюсь на самоизоляции. Все, с кем контактировал последние дни, прошу, будьте очень внимательными к себе. Надеюсь, что у вас будет все хорошо. Желаю всем здоровья", - уточнил Яловой.

Он добавил, что работает дистанционно.

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Отметим, что 25 августа Яловой проводил прием граждан, о чем также сообщил в социальных сетях.

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Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Также в середине августа коронавирус подхватил нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук. По его словам, положительный тест оказался и у его жены, а вот сына вирус обошел стороной.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Киеврада коронавирус

Источник: Сегодня

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