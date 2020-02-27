"Это правда": бывший народный депутат Михаил Гаврилюк работает в Киеве таксистом

В Киеве заметили таксиста, который очень похож на экс-депутата Верховной Рады Украины, легендарного героя Майдана – Михаила Гаврилюка. Киевлянка, которая проехалась с ним в машине одной из популярных служб такси, написала, что водитель очень похож на казака Гаврилюка. Женщина говорит: водитель автомобиль вел очень плавно и общался с ней на украинском языке.

Сайт "Сегодня" написал экс-народному депутату, чтобы проверить эту информацию. Ведь опубликованные в социальных сетях фото могли быть просто совпадением или очередным фейком. Однако, информация о новой работе Михаила Гаврилюка подтвердилась.

"Это правда", – сообщил сайту "Сегодня" Михаил Гаврилюк.

Впрочем, рассказать более детально о работе таксистом, пока не смог.

"Зачем? Ну разве что позже, я сейчас работаю", – прокомментировал нашу просьбу пообщаться Михаил Гаврилюк. В тренде Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона

При этом, пассажиры Михаила, как водителя, очень хвалят.

"Ничего плохого или зазорного в том, что человек работает таксистом, не вижу. Наоборот. Народу не угодишь. То плохо, что нардепы воруют, то плохо, что просто работают, как все смертные. Услуга была оказана идеально, что не часто случается. Поэтому, если это действительно был Михаил, отдельно еще раз поблагодарю", – рассказала Алла Железняк.

Напомним, недавно экс-нардеп от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк рассказал о своем доме в Карпатах. По его словам, участок под строящимся домом принадлежит родителям его жены, которые долгое время были на заработках в Чехии. Гаврилюк также подчеркнул, что дом строится уже не первый год "своими силами и силами семьи, которая также помогает физически".

Отметим, что весной 2016 года козак Гаврилюк женился на 22-летней студентке Ярине. А уже в октябре того же года в молодой семье родилась дочь.

А вот во время депутатства Михаил Гаврилюк "засветился" в нескольких скандалах. В частности – поколотил в здании парламента журналиста Василия Крутчака, который настойчиво требовал у политика интервью. Соответствующее видео опубликовал на своей странице пострадавший.

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