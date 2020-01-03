На участке с "водопадом" всегда был огород: экс-депутат Гаврилюк рассказал о доме в Карпатах

Фото: Михаил Гаврилюк/Facebook

Экс-нардеп от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк отреагировал на информацию о своем доме в Карпатах, которую сегодня распространил ряд СМИ.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

"Оказывается, я строю трехэтажный дом в живописных Карпатах, на прекрасном большом участке возле водопада, не внеся в декларацию данные о средствах, на которые я должен был все это приобрести и построить... Наверное, тот образ глуповатого козачка, который мне усердно рисовали 5 лет, прекрасно подпадает под новую сенсацию, ведь мы любим довольствоваться поверхностной информацией и белыми нитками. Истина нам не нужна. Она скучная", - отмечает Гаврилюк.

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По его словам, участок под строящимся домом принадлежит родителям его жены, которые долгое время были на заработках в Чехии.

"На том замечательном участке с "водопадом" всегда был огород, который обрабатывали бабушка и дедушка моей жены... Родители моей жены пожертвовали ее детством, чтобы дать ей лучшую жизнь. Если бы они знали, что она выйдет замуж за депутата, который в будущем построит ей хоромы, то ни гнули бы свои спины на заработках. Папа Ярины не прозвел бы в Чехии долгих десять лет, мама Ярины не вынуждена была бы потом к нему присоединиться, оставив дочь на бабушку и деда", – рассказал экс-нардеп.

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Гаврилюк также подчеркнул, что дом строится уже не первый год "своими силами и силами семьи, которая также помогает физически".

"Да, я помогаю своему тестю. Каждую лишнюю копейку я вкладываю в этот проект, каждую свободную минуту я провожу на стройке. Нет, мне не стыдно возвращаться к строительству после депутатства, я профессионал в этом деле... Чтобы реализовать то, что мы задумали, нужно будет много времени и средств, и, возможно, кому-то снова придется ехать на заработки. Возможно, даже мне. И этого я тоже не стыжусь, потому что так в Украине живет много людей", – подытожил он.

Напомним, что весной 2016 года козак Гаврилюк женился на 22-летней студентке Ярине.

А уже в октябре того же года в молодой семье родилась дочь.

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