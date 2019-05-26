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Гройсман поздравил жителей столицы с днем Киева

26 мая, 11:53

В поздравлении Гройсмана говорится, что правительство поддерживает проекты столицы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил жителей столицы с днем Киева. Поздравление опубликовали на правительственном портале.

В сообщении говорится, что Киев остается одним из больших экономических центров европейского континента и "формирует тренды для всей страны".

Также Владимир Гройсман пишет, что правительство активно поддерживает проекты города.

"Правительство поддерживает основные инфраструктурные проекты и инновационные решения городских властей. Уверен, что дальнейшее внедрение современных методов менеджмента будет залогом будущих изменений и формирования качественного и комфортного пространства для жизни. Поэтому мы и в дальнейшем способствовать прогрессивным инициативам города, ведь развитие Киева – это развитие всей страны", – говорится в поздравлении.

На своей странице в Facebook премьер-министр также опубликовал поздравление с видео: "Я не коренной киевлянин, но этот величественный город в моем сердце. София Киевская и Михайловский монастырь, Подол и Владимирская горка, Майдан Независимости и Крещатик... Каждый раз, когда я вижу памятные места столицы, испытываю восхищение этой красотой. С днем рождения, Киев, город с большой душой".

Кроме того, киевлян поздравил и Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Киев – это любовь с первого взгляда. Поздравляю киевлян с днем города!" – написал пятый президент Украины.

Также Порошенко к своей записи видео:

Напомним, во время празднование дня Киева в столице открыли новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. На открытие пришло несколько сотен человек. Длина моста почти 212 метров. Мост опирается на 4 опоры, высота наибольшей 32 метра, а самой низкой – 22 метра.


Также мы писали, какие мероприятия будут проходить в столице во время праздника на выходные дни.

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Тег Порошенко, поздравление, день Киева, Гройсман

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