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Исчезающая рысь: в Киеве появился необычный арт-объект – фото

23 октября, 15:08

Ледяная скульптура символизирует судьбу вымирающей карпатской рыси

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В центре Киева сегодня, 23 октября, появился необычный арт-объект – ледяная скульптура в виде головы карпатской рыси. Посмотреть на нее можно в начале бульвала напротив Бессарабского рынка. Постепенно тая, скульптура символизирует исчехновение карпатской рыси в дикой природе Украины, говорят инициаторы проекта.

"Скульптура, которая исчезает... На самом деле исчезает рысь. Менее 500 особей этого вида на сегодняшний день осталось в Украине. Популяция "тает" прямо на глазах, хоть самую рысь украинцы называют символом Карпат", – рассказал Александр Тодорчук, инициатор движения UAnimals и один из авторов проекта

https://www.facebook.com/sashatodorchuk

Арт-объект установили, чтобы привлечь внимание общества и власти к проблеме. Трехметровая ледяная голова рыси весит более трех тонн и состоит из 24 блоков льда.

"При теплой температуры она растает за 3-4 дня. Хочется верить, что украинская рысь имеет больше времени", – объсняет Александр Тодорчук.

В КГГА социальный проект одобрили и поддержали.

"Невероятная художественная акция в лучшем месте! Исчезающая скульптура карпатской рыси символизирует исчезающий вид животных. Надеюсь, искусство вновь встанет на защиту важных общечеловеческих ценностей", – написала на своей странице в Facebook Диана Попова, директор управления культуры КГГА.

https://www.facebook.com/diana.popova

Напомним, ранее на постаменте, где сейчас стоит ледяная голова рыси, была установлена гигантская синяя рука. Скульптура Middle Way символизирует дружбу и общение и путешествует в разных дипломатичных и культурных контекстах. Ранее она была расположена в центральных общественных пространствах по разным городам Европы.

Напомним, что многим киевлянам "Рука" не понравилась, но были и те, кто украшал ее летучими мышами или валентинками на праздники. В прошлом году в КГГА нас заверили, что скульптура должна была простоять до весны 2019 года, однако в итоге украшала сквер напротив Бессарабки до лета. Р

Пользователи соцсетей активно обсуждали и публиковали фотожабы на памятник "синей руке", который установили на бульваре им. Т. Шевченко в Киеве. Сейчас скульптура Middle Way, или синяя рука, румынского скульптора Богдана Раца, которая заменяла демонтированный памятник Ленину в Киеве, переехала на набережную в Николаеве.

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КГГА памятник скульптура рысь установили

Источник: Сегодня

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