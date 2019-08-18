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"Синяя рука" из Киева переехала в Николаев

Сегодня, 02:43

Открытие скульптуры запланировано на 20 августа во время Дней современного искусства

Фото: Платформа MY ARТ/Facebook

Фото: Платформа MY ARТ/Facebook

Скульптура Middle Way или синяя рука румынского скульптора Богдана Раца, которая заменяла демонтированный памятник Ленину в Киеве, переехала на набережную в Николаеве.

Об этом сообщает Платформа MY ART в Facebook.

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Открытие скульптуры запланировано на 20 августа во время Дней современного искусства. На открытии скульптуры будет присутствовать посол Румынии в Украине.

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Скульптура Middle Way символизирует дружбу и общение, и путешествует в разных дипломатичных и культурных контекстах. Ранее она была расположена в центральных общественных пространствах по разным городам Европы.

Напомним, что многим киевлянам "Рука" не понравилась, но были и те, кто украшал ее летучими мышами или валентинками на праздники. В прошлом году в КГГА нас заверили, что скульптура простоит до весны, но, видимо, удовольствие растянули. Ранее в департаменте культуры КГГА нам не смогли ответить, руку увезли в другой город или вернули скульптору.

Пользователи соцсетей активно обсуждали и публиковали фотожабы на памятник "синей руке", который установили на бульваре им. Т. Шевченко в Киеве. Горожане посчитали, что новая скульптура не имеет эстетической ценности.

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Николаев памятник синяя рука

Источник: Сегодня

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