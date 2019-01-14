Итоги новогодних праздников: киевляне выпили около 220 тонн глинтвейна

Сегодня, 13:59

На еде горожане экономили, мясных изделий съели около 70 тонн

Фото: Folk Ukraine
Фото: Folk Ukraine

Организаторы новогодних празднеств в центре Киева поделились с сайтом "Сегодня" первыми итогами прошедших мероприятий. Как отметил куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, в прошлом году новогодний городок в центре посетили 3,5-3,7 млн человек. В этом году цифра если и увеличилась, то незначительно – предположительно на 7-8%.

"В этот раз мы очень удачно выбрали и организовали локации. На Софийской площади была гостиная, на Владимирском проезде – столовая, а на Контрактовой – зона отдыха и развлечений. Покупательский спрос стал намного хуже, чем в предыдущие годы. Если раньше в праздники люди ни в чем себе не отказывали, то сейчас долго думали, сколько и на что потратить, и ограничивали свой бюджет. Особенно это касалось еды. Сыграло свою роль в этом и подорожание — цены выросли как в целом по стране, так и на ярмарках", – говорит Добруцкий.

По его словам, мясных изделий было продано примерно 70 тонн – на уровне прошлого года, а возможно, и меньше. А вот пили охотно. Глинтвейна раскупили около 220 тонн, но в этом году вырос спрос на безалкогольные напитки: какао, горячий шоколад, соки (всего выпили до 50 тонн). На главной сцене, по словам организаторов, в этом году прошло 36 концертов и выступили 5 тысяч человек. Это рекордное количество.

Всего на организацию работы центральных городков было привлечено около 29 млн грн от спонсоров и партнеров, но бюджет, по словам Добруцкого, в этот раз оказался дефицитным. Допрасходы пришлись на новую конструкцию елки и уборку. Отметим, что из горбюджета на новогодние праздники выделили 6,5 млн грн, но в основном – на другие нужды.

Не обошлось и без неприятных случаев. В субботу ночью на Софийской площади украли один из элементов декора – оленя. Две недели назад похитили арт-объект в стиле работы Марии Примаченко с ул. Сагайдачного.

"А вчера утром возле одного из домиков кто-то оставил коробку с шестью черными щенками", – говорят организаторы.

Напомним, ранее мы сообщали, что главную елку страны на Софийской площади начнут разбирать уже сегодня. Всю необходимую технику свезли на площадь.
Киев, елка, праздники, глинтвейн, примаченко, новогодние праздники, Folk Ukraine, Добруцкий
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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