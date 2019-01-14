Итоги новогодних праздников: киевляне выпили около 220 тонн глинтвейна

Организаторы новогодних празднеств в центре Киева поделились с сайтом "Сегодня" первыми итогами прошедших мероприятий. Как отметил куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, в прошлом году новогодний городок в центре посетили 3,5-3,7 млн человек. В этом году цифра если и увеличилась, то незначительно – предположительно на 7-8%.

"В этот раз мы очень удачно выбрали и организовали локации. На Софийской площади была гостиная, на Владимирском проезде – столовая, а на Контрактовой – зона отдыха и развлечений. Покупательский спрос стал намного хуже, чем в предыдущие годы. Если раньше в праздники люди ни в чем себе не отказывали, то сейчас долго думали, сколько и на что потратить, и ограничивали свой бюджет. Особенно это касалось еды. Сыграло свою роль в этом и подорожание — цены выросли как в целом по стране, так и на ярмарках", – говорит Добруцкий.

По его словам, мясных изделий было продано примерно 70 тонн – на уровне прошлого года, а возможно, и меньше. А вот пили охотно. Глинтвейна раскупили около 220 тонн, но в этом году вырос спрос на безалкогольные напитки: какао, горячий шоколад, соки (всего выпили до 50 тонн). На главной сцене, по словам организаторов, в этом году прошло 36 концертов и выступили 5 тысяч человек. Это рекордное количество.

Всего на организацию работы центральных городков было привлечено около 29 млн грн от спонсоров и партнеров, но бюджет, по словам Добруцкого, в этот раз оказался дефицитным. Допрасходы пришлись на новую конструкцию елки и уборку. Отметим, что из горбюджета на новогодние праздники выделили 6,5 млн грн, но в основном – на другие нужды.

Не обошлось и без неприятных случаев. В субботу ночью на Софийской площади украли один из элементов декора – оленя. Две недели назад похитили арт-объект в стиле работы Марии Примаченко с ул. Сагайдачного.

"А вчера утром возле одного из домиков кто-то оставил коробку с шестью черными щенками", – говорят организаторы.

Напомним, ранее мы сообщали, что главную елку страны на Софийской площади начнут разбирать уже сегодня. Всю необходимую технику свезли на площадь.