Из-за страшного вируса из Китая в "Борисполе" проверяют самолеты

Аэропорт "Борисполь" / Фото: Pixabay

В аэропорту "Борисполь" усилили меры безопасности из-за коронавируса, который недавно зафиксировали в Китае, сообщил во время брифинга и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Прямого авиасообщения с Ухань нет, но есть с Китаем. Сегодня прибыл самолет из города Санья и санитарные подразделения Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины провели прием этого самолета", – рассказал он.

Он отметил, что дополнительное наблюдение за пассажирами не вводят, но обязательно спрашивают их о самочувствии и о том, обращались ли они к врачу. Санитарные подразделения будут встречать самолеты из Китая ежедневно.

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Также Кузин заявил, что проверка проводится потребности в изделиях медицинского назначения, если вирус в Украину все же попадет.

Отметим, что новый коронавтрус уже унес жизни 17 человек, им заражены уже более 600 человек. Кроме Китая, зараженных людей зафиксировали уже в США, Таиланде, Вьетнаме, Южной Корее и Саудовской Аравии. Вирус поражает дыхательные пути и передается от человека к человеку.

Сейчас город Ухань, ставший эпицентром вспышки вируса, закрыт на карантин.

Напомним, 23 января в международном аэропорту "Борисполь" созвали экстренное заседание по ситуации вокруг распространения вируса из Китая. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, закрывать воздушные ворота в страны Азии здесь не собираются.

Впрочем, в "Борисполе" разработали схему действий в случае вирусной опасности. Как будут спасать украинцев – смотрите в сюжете:

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