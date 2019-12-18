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Как омолаживается в Киеве легендарный Ежик в тумане

18 декабря, 08:41

Александр Марущак

Скульптура уже готова вернуться на свое месте на Рейтарской с 19 декабря

Фото: Скульптор Скритуцкий/Facebook

Фото: Скульптор Скритуцкий/Facebook

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Стало известно, где и как проводит время демонтированный в Киеве памятник Ежику в тумане. Напомним, легендарный киевский памятник временно убрали из сквера на улице Рейтарской, который районные власти и местные активисты превращают в экопарк.

Автор скульптуры Константин Скритуцкий опубликовал фотографию Ежика, на голове у которого полотенце, на глазах огурцы, а мордочка вся белая от крема. "Спа-процедуры", – подписал фото Скритуцкий.

"Друзья, не волнуйтесь со мной все хорошо! Отпуск проходит отлично! Скоро встретимся!" – сообщил Ежик.

Конечно же, легендарный персонаж не на курорте в Египте, а в мастерской у своего "папы" Константина Скритуцкого.

"Пока точно не известно, когда именно откроют обновленный сквер на Рейтарской. Но мы с Ежом готовы вернуться на прежнее место уже даже 19 декабря. Все зависит от решения организаторов ремонта сквера. Ежик здорово обновился — теперь у него совершенно новый керамический узелок, новые нос и глаза. Сейчас обрабатываю дерево, поскольку оно в некоторых местах в плачевном состоянии. Нам еще предстоит покраска и заделывание всех трещин-морщин. Ежа омолаживаю шпаклевкой. Просто она белого цвета и похожа на крема, которыми женщины делают себе омолаживающие маски. Также добавлю недостающих иголок-шурупов, которые повыдергивали на сувениры фанаты Ежика", – рассказал сайту "Сегодня" Константин Скритуцкий.

Напомним, легендарный ежик уже покидал свой сквер в 2015 году, на машине газеты "Сегодня". Тогда он временно переехал в парк Шевченко, чтобы погостить у памятника Тарасу Григорьевичу. А перед Новым годом вернулся в свой сквер на Рейтарской.

Ну а пока Ежик чистит иголки, посмотрите, как наряжали в вышиванки маленьких основателей Киева:

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Киев скульптура ежик в тумане

Источник: Сегодня

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