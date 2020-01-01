Как проходит марш Бандеры в Киеве: фото и видео

В шествии приняли участие около тысячи человек

/ Фото: Сегодня

В столице проходит марш, посвященный дню рождения Степана Бандеры. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места события.

Участники акции вместе с большим портретом Бандеры начали шествие из парка им. Шевченко. Впереди колонны идут барабанщики. Также люди зажгли около 50 факелов, однако некоторые из них оказались некачественными и согнулись.

Видео: Сегодня

Киевляне спустились вниз по бульвару Шевченко, прошли мимо Бессарабского рынка и повернули на Крещатик. На этой улице также образовалась пробка.

Люди скандируют "Наша земля, наші герої", "Слава нації – смерть ворогам" и "Одна, єдина, соборна Україна". Во время шествия Бандеру назвали пророком.

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Сообщается, что в марше участвуют около тысячи человек.

Людей попросили гасить факелы в емкости с водой, но они отказались. В результате на улице стоит жуткий запах гари.

Известно, что в целях безопасности полиция несет усиленную службу. Так, в здании городского совета на первом этаже стоит большое количество правоохранителей.

Возле столичной мэрии провели народное вече. На здание повесили большой плакат с изображением Бандеры, который несли во время марша. В конце его участники объявили, что рано или поздно бандеровская армия должна уничтожить российскую столицу. После этого спели гимн Украины и начали расходиться.

На площади перед мэрией осталось много потушенных факелов. Некоторые из них люди гасят в лужах.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее мы писали, что страна-агрессор Россия возмущена решением украинских властей отметить 1 января 2019 года день рождения лидера ОУН Степана Бандеры на государственном уровне. В официальном заявлении МИД РФ употребляются такие пропагандистские эпитеты, как "вакханалия вокруг памятных дат", "фашиствующие молодчики" и "махровый национализм", а сама Украина упоминается как "незалежная".

Смотрите, как проходил марш в Киеве в 2018 году:

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