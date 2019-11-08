Как в Киеве писали диктант национального единства – яркие фото

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

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В Киеве 8 ноября все желающие смогли поучаствовать в написании радиодиктанта национального единства. Всеукраинская акция, которая проходит с 2000 года, приурочена ко Дню украинской письменности и языка. Текст диктанта традиционно звучал в эфире Украинского радио, а также в прямом эфире транслировался в интернете. Так что проверить свои знания можно было в любом уголке планеты.

Диктант, который начался в 11:20, прочитал языковед и преподаватель Александр Авраменко, который уже 13 лет пишет для него текст. В этом году он использовал несколько элементов новой редакции правописания. Еще одной новацией нынешнего радиодиктанта стало то, что его можно было проверить уже через 15 минут после написания: текст появился на сайте Украинского радио уже в 12:00. Кроме того, сам автор диктанта рассказал, как нужно было писать то, или иное слово.

В столице для тех, кто решил написать диктант в компании, работали две площадки – в библиотеке Вернадского и КГГА. В зале библиотеки среди пишущих радиодиктант были как простые студенты, так и политики, звезды шоу-бизнеса и общественные деятели.

Несколько людей пришли в вышиванках. Поддержали акцию и сами библиотекари, писавшие диктант за своими столами.

"Как быстро написали, всего 20 минут! Это не то, что в школе было, на весь урок", – поделились с нами сотрудники библиотеки.

Тем временем, в КГГА также было многолюдно: здесь писали диктант в колонном зале. В помещении установили столы, и каждый желающий мог присоединиться к акции.

Дополнительно, в этом году состоится конкурс на лучшее сочинение . Его вместе с текстом радиодиктанта, нужно будет прислать до 10 ноября по адресу: Киев, 01001, ул. Крещатик, д. 26 (Украинское радио) или по электронной почте rd@nrcu.gov.ua с пометкой "Твір". Десять лучших сочинений отметят призами.

Отметим, что в прошлом, 2018-м году к Всеукраинскому радиодиктанту национального единства присоединилось почти 33 тысячи участников, а 311 человек написали его без единой ошибки – это стало рекордом за все время существования радиодиктанта.

Напомним, ранее текст диктанта можно было отправить на Украинское радио, участники, допустившие наименьшее количество ошибок, получали поощрительные призы – диски, радиоприемники и т.д. В 2014-м от этой традиции отошли. Диктант впервые за 14 лет проводился без призов и премий. Средства Национальная радиокомпания отправила на фронт.

Количество участников ежегодного диктанта единства постоянно растет. 10 лет назад на почту Украинского радио приходили 10-12 тысяч писем. В 2016-м – 21 тыс.участников. В 2018 году свои диктанты отправили 32,8 тыс. украинцев.

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