Всеукраинский диктант 2019: как проверить результаты

Автор учебников и пособий по украинскому языку и литературе Александр Авраменко провел «видеоликбез»

Сегодня в Украине в 19-й раз прошел ежегодный Диктант национального единства, традиционно проводимый в преддверии дня украинской письменности. Праздник совпадает с днем почитания киевского летописца Нестора.

В прямом эфире из радиостудии на Крещатике, 26, диктант читал известный языковед, автор учебников и пособий по украинскому языку и литературе Александр Авраменко, который составляет текст диктанта последние 13 лет. В этом году автор внес в текст несколько элементов на проверку новой редакции действующего правописания.

В читальном зале Национальной библиотеки им.В.Вернадского писали диктант приглашенные гости – политики, селебрити, журналисты.

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Ноу-хау этого года – возможность проверить текст через 15 минут после его написания. Текст диктанта уже доступен на сайте Украинского радио.

Кроме того, сам автор диктанта рассказал, как нужно было писать то, или иное слово.

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Напомним, ранее текст диктанта можно было отправить на Украинское радио, участники, допустившие наименьшее количество ошибок, получали поощрительные призы – диски, радиоприемники и т.д. В 2014-м от этой традиции отошли. Диктант впервые за 14 лет проводился без призов и премий. Средства Национальная радиокомпания отправила на фронт.

Количество участников ежегодного диктанта единства постоянно растет. 10 лет назад на почту Украинского радио приходили 10-12 тысяч писем. В 2016-м – 21 тыс.участников. В 2018 году свои диктанты отправили 32,8 тыс. украинцев.

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