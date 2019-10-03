Как выглядит Венецианский мост спустя 6 лет после реконструкции – фото и видео

Мостик приводили в порядок в течение полутора лет – с мая 2012-го по октябрь 2013-го

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Мост в Гидропарке – хороший пример того, как выглядит киевская переправа, если ее привести в порядок и поддерживать в надлежащем состоянии. Мостовой переход над Венецианским проливом реконструировали в течение полутора лет – с мая 2012-го по октябрь 2013-го.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

"После завершения работ от старой постройки останутся лишь арки и стойки, а все остальное – построено заново. По нашим оценкам, конструкция после ремонта должен прослужить более полувека" , – говорил в 2013-м главный инженер "Киевавтодора" Василий Мельниченко .

Так, на мосту отремонтировали опоры и соединения, полностью заменили плиты и уложили выравнивающий слой проезжей части, установили новые перила и освещение. Стоимость работ составила около 19 млн грн.

Сейчас, спустя почти шесть лет, мост по-прежнему выглядит довольно опрятно и безопасно – лишь небольшие следы коррозии на креплениях коммуникаций под "брюхом" и "творчество" подростков с баллонами красок.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Напомним, с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние. На этот раз мы решили взглянуть на них не с высоты птичьего полета, а снизу. Именно с такого ракурса "усталость" моста видна как на ладони. Арендовав на день лодку, мы ушли в большое плаванье по Днепру, проведали несколько столичных переправ и сняли, как они выглядят с непривычного ракурса.

Отметим, что в последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.

"В столице сегодня 75 мостов в предаварийном состоянии, а три — в аварийном", — говорят в мэрии и поясняют, что в обновление устаревшей инфраструктуры города деньги не вкладывали десятилетиями.

Сейчас реконструируют самые проблемные объекты — Шулявский путепровод, путепровод на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса, мост Метро.

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