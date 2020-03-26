Карантин в Киеве: почему закрытие точек продажи фаст-фуда действительно необходимо

17 тысяч гривен штрафа грозит тем предпринимателям, которые нарушают правила карантина. Все шансы заплатить эту сумму есть, например, у киосков с уличной едой и горячими напитками, которые до сих пор не закрылись. Много ли таких в Киеве?

На время карантина в столице должны закрыть все МАФы по продаже кофе и шаурмы. Это необходимо, чтобы не дать распространяться вирусу. Сегодня проверим как придерживаются этих правил киевские предприниматели.

Анастасия не представляет начала дня без кофе и новость о закрытии МАФов воспринимает негативно:

"Я, конечно, не эпидемиолог но я не понимаю, как мафы с кофе влияют на распространение вируса. Тем более, как я писала у себя на странице, мафы с кофе это точно не те места, где скапливаются люди".

Идем в рейд по столице попробуем отыскать место, где можно выпить кофе или съесть шаурму. Вот на остановке открыта палатка, но кофе продавать отказываются. Инспектируем другой район -снова все закрыто. На следующей нашей остановке среди десятка закрытых ларьков, замечаем мужчину, который покупает фастфуд. Но продавцы от комментариев отказываются.

За МАФами должны наблюдать правоохранители, отмечают в КГГА. Штраф за нарушение карантина достигает 17 тысяч гривен.

Николай Поворознюк, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации:

"Следить будет на сегодняшний день Национальная полиция, врачи-инфекционисты, а также инспекторы от Киевской городской администрации и районных в городе Киеве государственных администраций". В тренде Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

Эти мероприятия действительно необходимы, акцентируют в КГГА. Это может значительно уменьшить скорость распространения коронавируса.

"Решение Кабинета министров и решение ГСЧС города Киева, в связи с тем, что там, в точках продажи шаурмы и кофе, появляется скопление людей. Продажа товаров пищевых только адресная, заказал пришел забрал", – говорит Николай Поворознюк.

Запрет продажи кофе и блюд поддерживают и врачи. Ведь подхватить вирус можно не только в толпе людей, но и касаясь самого стаканчика или пищи.

"Контакты распространяют возможность увеличения заболеваемости COVID-19/. И чем меньше контактов, тем меньше шансов для людей заболеть", – говорит Иван Сорока, президент Украинского медицинского клуба.

Чтобы обезопасить себя от коронавируса, эксперты советуют не выходить из дома, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками.

Напомним, штрафы за нарушение карантина угрожают также людям, которые инфицированы этим опасным вирусом. Если такой человек покинул место обсервации, он должен заплатит от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

Если нарушение карантинных мер привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, то нарушителям "светит" тюрьма на срок от 5 до 8 лет.

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