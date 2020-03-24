Как украинцы нарушают правила карантина: полиция обнародовала статистику

Почти полторы сотни нарушений правил карантина за 12 дней – такую статистику обнародовала Национальная полиция. Наказывают владельцев бизнеса, водителей маршруток и уличных торговцев, которые пренебрегают собственной безопасностью и здоровьем сограждан. Больше всего протоколов выписали в Днепропетровской области и в столице. В пятерку активных нарушителей вошли также Донецкая, Харьковская и Киевская области. Напомним, за пренебрежение санитарными нормами могут максимально оштрафовать на 34 тысячи гривен.

Напомним, что в столице с 18 марта запрещена работа рынков и ярмарок в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Разрешается только работа магазинов, торгующих продуктами питания.

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Как сообщалось ранее, в связи с ведением по всей стране карантина Верховная Рада дополнила Кодекс Украины об админнарушениях статьей 44-3 – "Нарушение правил карантина людей". Согласно этой статье, нарушение правил карантина гражданами карается штрафом до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, должностными лицами – до десяти тысяч.

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