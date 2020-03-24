Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

Как украинцы нарушают правила карантина: полиция обнародовала статистику

24 марта, 19:08

Екатерина Степаненко

Наказывают владельцев бизнеса, водителей маршруток и уличных торговцев

Почти полторы сотни нарушений правил карантина за 12 дней – такую статистику обнародовала Национальная полиция. Наказывают владельцев бизнеса, водителей маршруток и уличных торговцев, которые пренебрегают собственной безопасностью и здоровьем сограждан. Больше всего протоколов выписали в Днепропетровской области и в столице. В пятерку активных нарушителей вошли также Донецкая, Харьковская и Киевская области. Напомним, за пренебрежение санитарными нормами могут максимально оштрафовать на 34 тысячи гривен.

Напомним, что в столице с 18 марта запрещена работа рынков и ярмарок в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Разрешается только работа магазинов, торгующих продуктами питания.

Реклама

Как сообщалось ранее, в связи с ведением по всей стране карантина Верховная Рада дополнила Кодекс Украины об админнарушениях статьей 44-3 – "Нарушение правил карантина людей". Согласно этой статье, нарушение правил карантина гражданами карается штрафом до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, должностными лицами – до десяти тысяч.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин полиция нарушение коронавирус Национальная полиция

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 24 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 24 мартаУкраина
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихся
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихсяПроисшествия
Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значит
Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значитУкраина
Картина карантина: что творится в супермаркетах
Картина карантина: что творится в супермаркетахУкраина
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирус
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирусУкраина
Карантинная тысяча: в Пенсионном фонде объяснили, что нужно для доплаты пенсионерам
Карантинная тысяча: в Пенсионном фонде объяснили, что нужно для доплаты пенсионерамЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...