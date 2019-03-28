Каштан vs платан на Крещатике. В Киеве продолжается скандал из-за символа города

Киевляне обеспокоены, что знаменитые каштаны Крещатика заменят новыми деревьями

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Каштан vs платан на Крещатике. В Киеве продолжается скандал из-за символа города Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c72/b22/5c9c72b22743c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c72/b22/5c9c72b22743c.jpg 2019-03-28T09:14:00+02:00 Другие новости Киевляне обеспокоены, что знаменитые каштаны Крещатика заменят новыми деревьями

В Киеве продолжается очередной скандал из-за каштанов на Крещатике. Жители города обеспокоены, что знаменитый символ столицы хотят заменить новыми деревьями. Этой проблемой озаботились даже в Верховной Раде. "Сегодня" узнавали, как будут решать вопрос.

Дорогостоящие новые саженцы на Крещатике не приживаются и сразу погибают, а на старых деревьях быстро желтеет листва, и сами они часто сохнут. Например, 16 молодых деревьев, высаженных возле здания КГГА, летом прошлого года засохли. Их срезали, а на этом месте устроили клумбы, которые до сих пор пустуют.

Пустующие клумбы. Фото: В.Михальчук, "Сегодня"

Киевлянам в конце 2017 года предложили выбрать альтернативу каштанам и провели своеобразное голосование "Выбери дерево для Крещатика". Недалеко от здания мэрии в спецконтейнерах выставили 9 разных видов деревьев — клены, рябина, дуб, вишня, вяз, каштан, граб и платан.

Фото: В.Михальчук, "Сегодня"

Из предложенных вариантов киевляне выбрали платан. И недавно в КО "Киевзеленстрой" заявили, что именно этими деревьями заменят каштаны на Крещатике.

Экспериментальный платан. Фото: В.Михальчук, "Сегодня"

Однако не все горожане это решение не приняли. Мол, как можно высаживать новые деревья, не ухаживая за старыми. Тем более за каштанами, которые уже несколько веков считаются символом Киева.

Такие цветущие каштаны украшали Крещатик в 1972 году. Фото: ТАСС

Недовольные даже опубликовали на днях петицию на сайте Киеврады с требованием вернуть каштаны на Крещатик. Правда, пока ее подписало лишь 32 человека.

Во вторник из-за скандала с каштанами в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции прошел круглый стол, посвященный теме спасения каштанов на Крещатике. Туда пришли представители КГГА, экологи и активисты. На нем и. о. директора КО "Киевзеленстрой" Наталья Белоусова рассказала, по каким причинам гибнут каштаны в городе.

"Таких причин несколько: основная — загазованность столичного воздуха, изменение климата, вредители и засоленность грунтов. Мы не снимаем с себя ответственности, что к этим причинам также относится отсутствие качественного полива и ухода за растениями", — заявила она.

Несмотря на желание властей заменить каштаны на платаны, экологи считают, что деревья можно спасти.

"Посадка платанов проблему не решит. Ведь проблема не в каштанах, а в качестве ухода за ними. Необходимо постоянно мониторить состояние грунтов, на которых растут деревья, и лечить их специальными добавками — тогда иммунитет растений окрепнет", — рассказала "Сегодня" Наталья Заименко, директор Национального ботсада им. Гришко.

Так выглядит здоровый платан

К окончательному решению вопроса пока не пришли. В КГГА создали рабочую группу, куда войдут чиновники, экологи, активисты. "Наша цель — комфортный и безопасный Крещатик, и мы достигнем компромиссного решения", — заявил Петр Пантелеев, замглавы КГГА. Впрочем, когда именно — остается загадкой.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году на стене здания КГГА (Крещатик, 36) открыли вторую мини-скульптуру из проекта "Шукай" – символ Киева – каштан из бронзы.

Напомним, что на Крещатике планировали построить дворцы, пантеон и виадук.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.