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Киев начал готовиться к Новому году

13 ноября, 15:54

Александр Марущак

На данный момент с улиц столицы убирают летнюю иллюминацию

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В Киеве начали монтировать новогоднюю иллюминацию. Об этом рассказал сайту "Сегодня" Владимир Круценко, директор КП "Киевгорсвет".

"Да, это так. Постепенно начинаем готовиться к Новому году. Сейчас снимается летняя иллюминация и готовимся устанавливать зимнюю, новогоднюю. Новогодняя иллюминация будет практически такой же, как и в прошлом году. Мы ее отремонтировали, и сейчас наши сотрудники проводят наладочные работы на Крещатике. Потом перейдут к ремонту на улице Грушевского, Европейской площади и на Майдане Незалежности", – пояснил Владимир Круценко.

По его словам, полностью новогоднюю иллюминацию включат 15-19 декабря.

Напомним, главная елка Украины на Софийской площади в Киеве в этом году, возможно, будет живой. Об этом "Сегодня" рассказал куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий. Также на Софийской площади будет построен специальный павильон, его посвятят истории Санта-Клауса, который прибудет в Киев из Европы.

Традиционно в центре города также появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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Киев иллюминация Новый год 2020

Источник: Сегодня

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