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ФОТОФАКТ. Киев наводнили бабочки

3 июня, 12:17

Явление связано с затяжными дождями

Фото: Ольга Довгань/Facebook
Фото: Ольга Довгань/Facebook. Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Жителей Броваров и Киева удивило огромное количество разноцветных бабочек, которые облюбовали зеленые насаждения.

Экологи поясняют, что явление связано с затяжными дождями, которые способствовали появлению личинок насекомых. 

Фото: Татьяна Ткаченко
Фото: Татьяна Ткаченко

Напомним, что в начале лета прошлого года в столице наблюдалась аналогичная ситуация. Тогда очень много коричневых бабочек заметили в районе Дорогожичей, в Голосеево. Дети буквально бегали за ними по парку и ловили руками. Также много их было на пляжах озер в Пуще-Водице. Экологи связывали аномальное количество бабочек с глобальным изменением климата.

Отметим, что первая бабочка на Земле появилась 200 млн лет назад, когда цветов еще не было. Это выяснили ученые, которые нашли по меньшей мере семь видов бабочек в образце окаменевшего отложения весом всего 10 грамм.

Вместе с тем, прошлым летом белорусский город Витебск атаковали ночные бабочки-поденки. Местные жители сняли видео, как улицы атаковали полчища мотыльков. Такое явление жители города наблюдают почти каждый год.

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Тег Киев, дожди, бабочки

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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