Нашествие ночных бабочек в Беларуси: появилось впечатляющее видео

Вчера, 05:11

Бесчисленное количество мотыльков вылетали и устремлялись к фонарям

Ночной Витебск и бабочки. Фото: скриншот
Ночной Витебск и бабочки. Фото: скриншот

Белорусский город Витебск атаковали ночные бабочки-поденки. Местные жители сняли видео, как улицы атаковали полчища мотыльков.

Как сообщает издание "Sputnik Беларусь", такое явление жители города наблюдают каждый год, однако в этом году оно случилось раньше обычного. Целые рои мотыльков вылетали и устремлялись к фонарям.

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Это явление наблюдается в разные даты: в 2010 году массовый вылет мотыльков-поденок случился 1 августа, в 2013 году — 29 июля, а в прошлом году позже всего — 17 августа.

Поденка — это бабочка, которая живет всего от одного до нескольких дней. Ее личинка развиваются в воде, как правило, в реках или ручьях. До превращения в мотылька должно пройти 2-3 года. Вылет бабочек происходит массово и, как правило, в вечернее время, когда насекомые роятся и происходит встреча полов.

Напомним, в начале июня в Киеве появилось аномальное количество бабочек. Экологи связывают число насекомых с глобальным изменением климата: сильная засуха или затяжной сезон дождей – после этого количество насекомых возрастает в разы.
Беларусь, витебск, бабочки

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