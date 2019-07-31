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Киев в смартфоне: сайты и приложения, которые делают жизнь в городе лучше Мила Князьская-Ханова https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80 2019-07-31T17:49:00+03:00 Другие новости Следим за транспортом, платим коммуналку и предлагаем идеи для города

Киев в последние годы появилось немало сервисов, которые помогут сделать жизнь в столице более комфортной. С помощью технологий "умного города" можно сократить время на общении с чиновниками, заплатить коммуналку без очередей в банке и посмотреть, когда на вашу остановку прибудет нужный троллейбус. Недавно в столице заработало мобильное приложение Smart City, которое в будущем объединит большинство городских онлайн-сервисов. Пока большинство функций на стадии разработки, однако ими можно воспользоваться на других городских сайтах или в мобильных приложениях. При этом, они охватывают немало сфер городской жизни – от жалоб чиновникам на плохую уборку в подъезде до покупки талонов на парковку или проездного на трамвай.

Следим за городским транспортом: EasyWay

(https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv)

Сервис подбирает оптимальный маршрут между указанными адресами в границах города, с учетом пересадок, затрат по времени и финансам. Также EasyWay покажет, где находится автобус или троллейбус, если он оснащен GPS-датчиком, и отобразит маршруты транспорта, которые проходят через определенную остановку.

Здесь же можно найти данные по всем транспортным маршрутам – от городской электрички до небольших маршруток. Так, в сервисе есть информация о времени их работы, интервале курсирования, стоимости проезда и контактах перевозчика.

EasyWay доступен в веб-версии и в мобильных приложениях для Android и IOS.

Плюсы: приложение покажет, где находится ближайший к остановке трамвай, троллейбус и автобус, а также позволит наблюдать за его приближением в режиме онлайн.

Минусы: в последнее время горожане жалуются, что приложение не очень точно рассчитывает маршруты между заданными адресами, "отправляя" пассажиров на неудобные пересадки, хотя рядом проходил прямой троллейбус.

Жалуемся на проблемы в городе: Контактный центр 1551

(https://1551.gov.ua)

Онлайн-версия Контактного центра КГГА ощутимо упростил общение между чиновниками и киевлянами: отправить инициативу, жалобу или предложение возможно буквально за несколько минут – без длинных очередей и заполнения заявлений. На сайте или в мобильном приложении можно описать суть проблемы, добавить фотографию участка, требующего внимания коммунальных служб, и отправить обращение на рассмотрение. Ему присваивается номер, по которому можно отследить процесс рассмотрения. Кроме того, обращение можно увидеть на интерактивной карте.

Также у сервиса есть мобильное приложение, которое не менее удобно, чем сайт. К примеру, если житель дома заметил во дворе огромную яму – он тут же может отправить фото в Контактный центр, указать адрес проблемы, и в течении считанных дней коммунальщики обязаны рассмотреть заявление и дать ответ. Правда, есть особенности: в профиле необходимо указывать настоящее имя, а в жалобе избегать ругательств и оскорблений, иначе заявку попросту не рассмотрят.

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Плюсы – оперативность и удобство. Минусы – не все вопросы с коммунальщиками можно решить онлайн, некоторые все же потребуют присутствия в "конторе".

Платим за коммуналку: сайты ГИВЦ и ЦКС

(https://www.gioc.kiev.ua и https://cks.com.ua)

Здесь можно оплатить счета за воду или газ, не покидая любимый диван. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и ввести специальный код, указанный на квитанции за коммунальные услуги. К учетной записи можно "пришить" сразу несколько объектов, коммуналку которых вы оплачиваете.

У каждой услуги – свое "окошко", сумму можно оплатить как полностью, так и частично. Функционал сайтов в целом похож, но есть некоторые различия. Так, на ЦКС удобно передавать показатели счетчиков, а на ГИОЦ можно заплатить также за детский садик и парковку. Но на обоих сайтах за оплату с вас возьмут комиссию – достаточно высокую. К тому же, оплаченные платежи не сразу отобразятся в предложенной "платежке", хотя на счет поступают исправно.

Плюсы: можно заплатить за коммуналку карточкой, находясь в любом месте. Минусы – высокая комиссия, медленная обработка поступивших платежей, а еще киевляне жалуются, что на сайте ГИОЦ может возникнуть проблема с оплатой картой системы Visa.

Меняем жизнь в городе: Петиции Киевраде

(https://petition.kyivcity.gov.ua)

Электронные петиции – это сервис для граждан, который дает возможность донести свои инициативы в Киевский городской совет или поддержать уже поданные кем-то идеи. В случае получения 10 тысяч подписей в течение 90 дней, петиции будут рассмотрены чиновниками. В течении 10 дней глава Киеврады обнародует официальную позицию относительно поддержки или отклонения петиции.

Инициативы могут касаться любого вопроса, относящегося к компетенции Киеврады, КГГА и их структурных подразделений.

Плюсы: подача петиций, как и их поддержка, требует немного времени.

Платим за парковку: Паркинг.ua

(https://uaparking.com)

Сайт и одноименное мобильное приложение дает возможность оплатить парковку онлайн. Все, что нужно – зарегистрироваться, пополнить счет с помощью скретч-карты или банковской карточкой и указать номер машины.

При регистрации сервис сам определит город, в котором вы находитесь и предложит оптимальный маршрут к ближайшему паркингу. Кроме того, мобильное приложение напомнит об окончании парковочной сессии и самостоятельно продолжит ее в случае необходимости. Также можно отсканировать QR-код на паркомате, тогда приложение сам выберет парковку, на котором вы находитесь. Вам потребуется только указать номер авто и метод оплаты.

Заказываем справки: Центр предоставления админуслуг

(http://dozvil-kiev.gov.ua)

На сайте и в мобильном приложении можно не только ознакомиться с информацией о ближайшем территориальном центре и о том, что нужно для получения той или иной услуги, но и заказать справки или ознакомиться с продвижением поданного заявления. Правда, для этого необходимо указать свои паспортные данные и прислать скан-копии нужных документов.

Все полученные от ЦНАПа документы можно хранить под рукой в смартфоне. Пока приложение не очень функционально, но разработчики обещают усовершенствовать его.

Плюсы: можно получить всю необходимую информацию для получения административных услуг. Минусы: указанные персональные данные на сайте сохраняются со сбоями, так что за правкой все же проще зайти в ЦНАП.

Ранее новости "Сегодня" рассказали, что в столице начали воплощать концепцию "Киев в смарфоне", запустив мобильное приложение Smart City. Оно объединит в себе электронные сервисы, которые уже работают в городе, а также даст доступ к нескольким новым. Пока в приложении работает лишь две функции – продажа электронных билетов и пополнение транспортной карты Kyiv Smart Card, а также оповещение о событиях в городе. Разработчики обещают, что вскоре полезных функций будет больше.

Ранее валидаторы, установленные в 2018 году в салонах общественного транспорта в рамках внедрения электронного билета, начали считывать "карточки киевлянина". Теперь льготники, которые ими пользуются, обязаны регистрировать свою карту при каждой поездке.

Тем временем, в Киеве активно строят новые станции метро: через два года откроют две новые.

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