Киев заполонили псевдообменники: аферисты открывают пункты за 15 минут

Случаи с обманом клиентов в пунктах обмена валют становятся все более изощренными. Как рассказывают в столичной полиции, мошенники обустраивают тайные ходы для побегов, переодевают кассиров и даже могут открыть стрельбу.

С дыркой в стене. В Дарницком районе полицейские поймали 23-летнего афериста, который пытался сбежать с 50 тыс. евро. Такую сумму на обмен принес ему клиент.

"Так называемый "обмен валют" был оборудован в бывшей квартире на первом этаже дома по ул. Урловской. Тут была кабинка для кассира, с дыркой в стене, чтобы можно было сбежать через второй выход. Желающих обменять валюту по хорошему курсу искали через интернет", – рассказали в полиции.

Когда мошенник получил от клиента на обмен 50 тыс. евро, он сбежал через лазейку в стене и вышел через парадное. Разъяренный клиент, который пришел в обменник со своим сыном, выбил двери в кассе, но там уже никого не было. Мужчины погнались за "кассиром", и в этот момент последнего повязала полиция.

"В нелегальном обменном пункте парень работал по найму за 700 гривен в день и еду. За совершенное ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас устанавливаются другие участники этой схемы", – рассказали правоохранители.

Со стрельбой. В полиции такую схему "развода" называют не новой.

"Клиентов мошенники ищут через интернет, размещая объявления о выгодном предложении обмена валюты. Как только находится "жертва" с большими деньгами, мошенники буквально за полчаса открывают "пункт" по обмену валют, и клиенту сразу же сообщают, куда подъехать для проведения операции. Получив деньги, мошенник сбегает с ними через черный ход, где его может ждать сообщник на авто", – отметили правоохранители.

Один из таких случаев произошел в январе по ул. Голосеевской. Аферист буквально за 15 минут обустроил "обмен валют" в помещении бывшего ресторана, которое он якобы хотел купить. Все это было сделано специально под клиента, который принес для обмена $45 тыс. Получив деньги, аферист сбежал, брызнув клиенту в лицо из газового баллончика. "Кассира" удалось задержать.

По данным правоохранителей, только за последние два года было разоблачено три десятка таких "точек".

"Одна из подозреваемых, которая играла роль кассира, даже одевала парик, чтобы в дальнейшем потерпевшие не смогли ее узнать", – рассказал старший следователь по особо важным делам Сергей Руденко, добавив, что однажды во время задержания подозреваемые открыли стрельбу по полицейским.

Такой случай произошел в мае по ул. Татарской. Чтобы "накрыть" фальшивый обменник, полицейские устроили засаду. Подельники, получив деньги, попытались сбежать через окно, но когда поняли, что их преследуют, один из них открыл стрельбу. Мужчин задержали.

Как не попасться. Как объясняет финаналитик Алексей Кущ, мошенничество процветает из-за введения Нацбанком так называемой "паспортизации" операций – обмена валют при предъявлении паспорта.

"Из-за этого произошел резкий перекос. Если раньше 60-70% операций – это был официальный рынок, а 30-40% – неофициальный, то сейчас эта пропорция поменялась с точностью наоборот. Сейчас даже сто долларов нельзя купить без предъявления паспорта. Многие просто не хотят светиться, и идут на теневой рынок", – говорит Кущ.

По его словам, легальных обменных пунктов в интернете нет. Если же говорить о надежных точках по обмену валют, то они имеют банковскую лицензию, с которой может ознакомиться каждый – ее копия должна висеть на видном месте.

"Ну и самое главное – это курс. В 99% случаев все нелегальные точки заманивают клиентов именно выгодным курсом, который ниже рыночного", – объясняет аналитик.

Еще убедиться в законности обменника можно на сайте НБУ (bank.gov.ua), где есть и перечень нелегальных пунктов, согласно последним проверкам, и реестр помещений для валютных операций, где обменник можно проверить по адресу.