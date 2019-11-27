Киевлян удивила "незнакомка" на Выдубичах

Фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent

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Киевляне обсуждают в социальных сетях необычный мурал, который появился на опоре транспортной развязки в районе столичных Выдубичей. На бетоне изображена красивая девушка. Горожане предполагают, что это портрет какой-то зарубежной актрисы.

"Многие водители даже притормаживаю на авто в этом месте, чтобы рассмотреть лицо красивой девушки. Очень необычная работа и она бросается в глаза. Я считаю, что это крутое украшение для серой и очень запутанной развязки на Выдубичах", – рассказала киевлянка Светлана Устименко.

Как выяснил сайт "Сегодня", портрет девушки написал известный украинский художник Александр Корбан, его рисунки украшают стены домов в Киеве и во многих городах Украины. Мы спросили у Александра, кому посвящена работа и когда он ее нарисовал на Выдубичах.

"Рисовал в сентябре. Рисунок никому не посвящен. Просто крашу стенки", – кратко прокомментировал нам свою работу Александр Корбан.

Ранее столичных художник Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе Киева. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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