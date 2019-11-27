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На стене киевской школы появился яркий мурал

27 ноября, 11:22

Автором яркого стрит-арта стал известный столичный художник Виталий Гидеван

Фото: Виталий Гидеван/Facebook

Фото: Виталий Гидеван/Facebook

Известный киевский художник Виталий Гидеван нарисовал новый мурал. Рисунок нанесен на стену школы №228 на столичных Березняках. Об этом Гидеван сообщил на своей странице в Facebook.

"Меня всегда удивляло то, какие огромные портфели носят наши школьники. В них видимо лежат: книги, тетради, карандаши, глобус и самокат, папины гантели и мамины украшения, много бабушкиных вкусностей, а еще соседский енот, который залез полакомиться вкусненьким. И попугай вида Карелла, который вместе с девочкой, посетил урок географии", - написал Гидеван.

Художник пошутил, что с ярким стрит-артом сам мысленно вернулся в школу, куда хотел принести сиамского котенка, но взял с собой декоративную крысу.

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В прошлом году в качестве подарка для своей супруги Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе Киева. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

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Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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Киев школа мурал Виталий Гидеван

Источник: Сегодня

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