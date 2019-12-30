Киевлян ждет опасная погода на Новый год

В новогоднюю ночь снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь

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В Киеве 31 декабря утром и в первой половине дня погода ожидается без существенных осадков, дальше во вторник начнется мокрый снег, местами с дождем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В новогоднюю ночь снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся. Температура воздуха в столице ближайшей ночью -1...-3 градусов, завтра днем ​​потеплеет до +1...+3 градусов", - написала Диденко.

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В ночь на 1 января и в течение дня среды ожидается около -1...+2 градусов.

При этом, как сообщает Укргидрометцентр, 31 декабря в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (уровень опасности, желтый).

Отметим, в последние пару недель в Украине отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года. Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

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