Киевляне несут цветы и фотографии к мемориалу Вечной славы: видео

Без парада и массовых мероприятий. В этом году из-за пандемии коронавируса в Украине в День памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне ветеранов поздравляют на дому. По данным института национальной памяти, больше 6 миллионов украинцев воевали в рядах Красной армии и Войска польского и более 100 тысяч в рядах УПА. Корреспонденты новостей "Сегодня" побывали у мемориала Вечной славы в Киеве и посмотрели, что происходит там в памятный день.

Из-за карантина и призывов оставаться дома, у мемориала Вечной Славы практически никого нет. Те, кто приходят, несут цветы и фотографии и воспоминания к вечному огню. В отличие от предыдущих лет, массовых государственных мероприятий не будет. Ветеранов Второй мировой войны приветствовать индивидуально во всех регионах – соответствующее распоряжение накануне получили руководители областных госадминистраций. Сейчас в Украине более миллиона ветеранов и жертв нацистских преследований, которые получили разовую денежную выплату в размере от 900 до 4120 гривен, в зависимости от категории. Из госбюджета на это выделили чуть больше одного миллиарда гривен.

Напомним, 75 лет назад был подписан Акт о капитуляции вооруженных сил нацистской Германии. Этим документом враги признали свое поражение. Сегодня мир чествует память погибших во Второй мировой войне. По подсчетам историков, она забрала минимум 60 миллионов жизней. Украина потеряла от 8 до 10 миллионов человек.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как отмечают День памяти и примирения на карантине другие регионы нашей страны. Так имена погибших появятся на здании горсовета в Днепре, а в Мариуполе пройдет автопробег.

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