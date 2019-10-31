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Киевляне против цельной новогодней елки в столице

31 октября, 05:31

Горожане просят поставить искусственную елку

Большинство киевлян выступают против цельной новогодней елки из-за нежелания спиливать дерево. Об этом рассказал президент проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

"Мы больше склоняемся к елке с ветвей, чем к цельной, из-за того, что горожане в последнее время просят или искусственную елку, или из ветвей, но ни в коем случае не цельную. Мы делали опрос, большинство горожан склоняются к наборной елке, чтобы не отбирать жизнь у дерева, в то время, когда экология и так нарушена. Поэтому, мы также больше склоняемся к этому", – рассказал он.

Добруцкий также отметил, что некоторые люди сами предлагают елки, которые не в состоянии содержать.

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"Но есть варианты, когда люди сами обращаются и говорят, что они имеют в частной собственности ель, и они хотят ее подарить. Мы не срезаем, мы не заказываем – у людей она есть, и они хотят подарить, так как на своей территории они больше не могут ее содержать, она опасна для жилья и жизни, если очень большая", – отметил он.

Напомним, что в этом году новогодняя елка и фотозоны на Софийской площади будут в стиле "Четырех королевств".

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Как мы писали ранее, в прошлом году Контрактовая площадь на Новый год была украшена в стилистике работ Марии Примаченко, а в позапрошлом году – в стиле яркой яворовской игрушки.

Традиционно на Софийской и Контрактовой площадях появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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Новый год елка праздники

Источник: УНН

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