Киевляне возмутились затянувшимся ремонтом перехода возле станции метро
Вход в переход к станции "Осокорки" перекрыт уже больше месяца
Киевляне, которые пользуются зеленой веткой столичного метрополитена, возмущены затянувшимся ремонтом правой части подземного перехода к станции метро "Осокорки".
"Уже больше месяца вход в переход перекрыт ограждением на проспекте Бажана и внизу – в самом подземном переходе. Пройти к метро можно лишь по левой части подземного перехода. Обойти место проведения работ молодым людям совсем не тяжело, а вот старикам сложно. Но возмущает то, что за ограждением не видно никаких рабочих. Рядом с переходом они собрали кучу мусора, а на ступеньках валяются плиты, стройматериалы, и ни души", – жалуется Иван Стаднийчук, житель Осокорков.
В подземке "Сегодня" заверили, что на станции "Осокорки" проводятся плановые работы.
"Ремонтные работы обещают закончить до конца этой недели, и неудобства для пассажиров закончатся", – сообщили нам в пресс-службе метрополитена.
Ранее коммунальные службы начали демонтаж киосков в подземном переходе под бульваром Шевченко, возле станции метро "Университет". Этот переход всегда был многолюдным, но из-за киосков, установленных под землей, тут тяжело было передвигаться пешеходам.
Также мы сообщали, что в переходе в центре Киева уже месяц живет 70-летняя актриса.
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