Киево-Печерский заповедник показал свои сокровища

В музейных заказниках – коллекции икон, предметов быта

Киево-Печерский заповедник показал свои сокровища 2019-03-31T05:02:00+03:00 Другие новости В музейных заказниках - коллекции икон, предметов быта

От исцеляющих мощей – до старинных икон и старопечатных книг. Это место просто дышит историей. О красоте церквей, артефактах, пещерах - ходят легенды. Историки Киево-Печерского заповедника и монахи Лавры хранят сокровища национального значения. Все – не поместятся в музейных витринах. Что выставили на обозрение сейчас.

Серебряная филигрань весом в несколько килограммов, позолота и драгоценные камни. Евангелием в такой отделке пользовались лаврские священнослужители несколько веков назад. У историка Ирины Шульц вопросы о стоимости книги вызывают справедливую иронию, потому что ее история является действительно бесценной

"Оправа конца семнадцатого века. Вы видите основателей Киево-Печерской лавры: Антония и Феодосия Печерских. Деревянные части были привезены с Афона, а вот серебряные оправы, ручки, все это делали здесь", – говорит она.

В музейных заказниках – коллекции икон, предметов быта, но показать это все посетителям могут разве что при подходящем случае. Так, артефакты представили на обозрение ко дню рождения гетмана Ивана Мазепы. Ценности принадлежали ему, его семье или соратникам.

"Очень ценная, которых очень мало в Украине, коллекция шитья и изделий из драгоценных тканей. Коллекция нашего заповедника – более семидесяти тысяч, как они называются, музейных предметов. Это от эпохи до Рождества Христова", – рассказывает Ирина Шульц, заместитель начальника отдела изучения художественного наследия национального историко-культурного Киево-Печерского заповедника.

Отцу Дионисию – 28-м. Он – самый молодой из монахов Киево-Печерской лавры. Священник ведет в пещеры, к святыням, которые находятся на его попечении. В Лавре хранят более сотни останков бывших монахов в застекленных гробах. Говорят – они чудодейственны. В одном из них – останки тела святого Марка, который даже возвращал к жизни умерших, говорит святой отец.

"Преподобный имел такое дерзновение к Богу – он помолился и тот воскрес. Словами тяжело объяснить, потому что ту силу, которая исходит от святых угодников, ее не передать", – говорит он.

Ежегодно витрины-гробы выносят на улицу, и несколько раз в год – всех святых покрывают другими одеждами. Работы – множество, говорит настоятель Киево-Печерской лавры Павел. На днях исполняется двадцать пять лет, как он возглавляет монастырь. Чтобы содержать себя и помогать обездоленным, монахи трудятся на собственном производстве и строят далеко идущие планы.

"Сегодня нас более двухсот тридцати человек – братия несет свое послушание. На данный момент мы хотим закончить реставрацию храма в честь Агапита Печерского. Мы планируем все же сделать больницу для братии и для всех людей, кому будет нужна наша помощь", – говорит он.

Историки же и дальше совершают находки в заповеднике. Недавно найдены остатки оборонительных стен 12 века, на конец мая анонсируют презентацию еще одного громкого научного открытия.

Ранее в Киево-Печерской Лавре ко Дню Соборности Украины в 95-й раз выставили на публике Рушник национального единства, который проехал 765 тысяч километров и побывал в разных уголках Украины и всего мира.

Напомним, что опубликованные результаты инвентаризции в Киево-Печерской лавре показали отсутствие нескольких икон.

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