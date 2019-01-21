Проехал 765 тысяч км: в Лавре показали рушник национального единства

Уникальный рушник вышивали сотни мастеров на протяжении двух лет

Проехал 765 тысяч км: в Лавре показали рушник национального единства 2019-01-21T19:58:00+02:00 Украина Уникальный рушник вышивали сотни мастеров на протяжении двух лет

В Киево-Печерской Лавре ко Дню Соборности Украины в 95-й раз выставили на публике Рушник национального единства, который проехал 765 тысяч километров и побывал в разных уголках Украины и всего мира.

Красные цветы, бивни мамонта и золотой тризуб в центре. Авторы Рушника говорят, что каждая стежка имеет свой смысл.

"Вот это Трипольское, трипольские символы, им семь с половиной тысяч лет, вот эта часть Русь, вот этот символ, например, известен с тех времен, это символ благородия, – объяснил организатор презентации "Рушник национального единства" Николай Степаненко.

Мастера с Буковины не смогли припомнить, сколько бессонных ночей просидели, создавая узоры на полотне. Говорят, что дух региона передали через цвета.

"Ми вышивали его в центре Буковины, очень много мастеров было с большим энтузиазмом, с большой радостью, с интересом и с огромным вдохновением, чтобы вся Украина была объединена", – отметила Дарья Стасюк, заслуженный мастер народного творчества Украины.

Вышивать рушник начали еще 11 лет назад – на острове Хортица. К делу привлекли 1340 мастеров со всех регионов Украины, сама работа продолжалась около двух лет.

Длина классического украинского рушника – 2,5 метра, казацкого – до пяти метров. Рушник национального единства в длину составляет девять метров. Организаторы уверяют, что такая длина выбрана не случайно.

"Это по нумерологии одно из чисел, скажем, самодостаточное", – объяснила автор проекта Тамара Степаненко.

Рушник выставляют к столетию Соборности Украины. Творение уже успело побывать в Америке, Канаде, Молдове и Польше. После презентации в Киеве полотно отправится на выставки в другие регионы Украины.

Напомним, в прошлом году на мосту Патона в акции "Живая цепь" приняли участие около двух тысяч человек. Участники не только стояли, держась за руки, но также исполнили гимн Украины, зажигали свечи в память о всех борцах за нашу страну. Прошли праздничные мероприятия и на Крещатике, где был развернут самый большой сине-желтый флаг длиной больше 1 км.

Ранее мы сообщали, что День соборности – государственный праздник Украины. 22 января 1918 года был подписан IV универсал Украинской центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР, а ровно год спустя в Киеве на Софийской площади был провозглашён Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).

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