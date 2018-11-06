Киеврада хочет подружить соседей: учредят новый праздник с пикниками и концертами

В Киеве может появиться новый праздник – День соседа. Отмечать его предлагают ежегодно в третью субботу мая. К слову, тогда же отмечают День Европы. Эту идею поддержали на заседании комиссии по вопросам местного самоуправления Киеврады.

Как объяснила инициатор проекта, депутат Киеврады Людмила Костенко, в качестве примера был взят Европейский день соседа, который отмечается в большинстве стран ЕС. В этот день жители городов организуют мероприятия у своих домов, устраивают пикники, ярмарки и концерты.

"К примеру, День соседа уже два года подряд отмечают жители дома на Оболонском проспекте. Люди сами организовывались, устраивали пикники, приносили угощения, общались. Так соседи перезнакомились друг с другом. Как результат была установлена новая детская площадка. Поэтому есть намерение легализовать этот праздник и проводить его не только в рамках одного района. Чтобы люди объединялись – это поможет в будущем объединиться для решения разных вопросов", – рассказала сайту "Сегодня" Костенко.

До конца ноября проект решения должны будут проголосовать на сессии в Киевраде, после чего в КГГА разработают план мероприятий по празднованию Дня соседа.

Собираться соседями и отмечать праздники вместе для киевлян не в новинку. Традиционно "в меню": живая музыка, танцы, угощения, мастер-классы для детей, лекции, ярмарки и новые знакомства. В этом году горожане собирались в сентябре для празднования дня рождения Андреевского спуска, в июне отмечали День франкофонии на самой "французской" улице города – Костельной, в августе и октябре проводили благотворительные фестивали на Рейтарской. Целью последнего мероприятия был сбор средства на благоустройство улицы – установку фонарей на солнечных батареях, закраску граффити на стенах жилых домов и обустройства сквера в честь художника Георгия Нарбута, который проживал в доме по соседству.