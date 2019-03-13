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Киевская область стала лидером в стране по дороговизне бакалеи

Сегодня, 13:33

В Киевской области самые дорогие по стране сахар, гречка и ячка, а в Киеве – мука и манка

Фото: Сегодня
Киевская область стала лидером в стране по дороговизне бакалеи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2b0/1e5/5c52b01e500be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2b0/1e5/5c52b01e500be.jpg Другие новости В Киевской области самые дорогие по стране сахар, гречка и ячка, а в Киеве - мука и манка

Киевская область стала самым дорогим регионом по стране по стоимости бакалейной корзины. Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"С марта 2018 года по февраль этого года, то есть за 11 месяцев, стоимость бакалейной корзины выросла на 14%. Так, в частности, пшено подорожало на 48%, макароны – на 36%, ячка – на 23%, рис и мука – на 18%, а манка – на 17%. В то же время подешевели гречка – на 17% и сахар – на 7%", – написал Дорошенко.

Так, бакалейная корзина в Киевской области стоит 187 гривен. Также в регионе самая высокая по стране стоимость сахара (16,8 грн за килограмм), гречки (20,8 грн за килограмм) и ячки (13,8 грн за килограмм). В Киеве самая дорогая по Украине мука – 12,6 грн за кг и манка – 15 грн за кг.

Ранее Дорошенко сообщил, что по итогам 2018 года "борщевой набор" овощей в Украине подорожал почти вдвое, или на 27,7 грн.

Также украинский бутерброд с салом за год подорожал на 10%. В январе 2018 года для приготовления 8-10 украинских салбургеров, то есть гренок с салом, украинцы тратили 33,3 грн, а через год – 36,6 грн. А это на 10% дороже.

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Тег Киев, крупа, Дорошенко, продукты питания

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