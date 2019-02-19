Подорожал украинский бутерброд №1: подсчитаны расходы

По словам Алексея Дорошенко, стоимость бутерброда с салом за год выросла на 10%

Фото: Алексей Дорошенко / Facebook.

Подорожал украинский бутерброд №1: подсчитаны расходы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bf5/a27/5c6bf5a271f8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bf5/a27/5c6bf5a271f8d.jpg 2019-02-19T14:26:00+02:00 Экономика По словам Алексея Дорошенко, стоимость бутерброда с салом за год выросла на 10%

Украинский бутерброд с салом за год подорожал на 10%. Об этом сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В январе 2018 года для приготовления 8-10 украинских салбургеров, то есть гренок с салом, мы потратили 33,3 грн, а через год – 36,6 грн. А это на 10% дороже", – написал он на своей странице в Facebook.

Эксперт также указал, на сколько подорожал каждый из продуктов:

ржаной хлеб (500 г): январь 2018 года – 7,7 грн, январь 2019-го – 9,3 грн (+21%);

сало (250 г): январь-2018 – 18 грн, январь-2019 – 19,2грн (+6%);

подсолнечное масло (100 мл); январь-2018 – 3,4 грн, январь-2019 – 3,5 грн(+3%);

чеснок (30 г): январь-2018 – 1,8 грн, январь-2019 – 1,7 грн (+5%);

укроп (20 г): январь-2018 – 2,4 грн, январь-2019 – 2,9 грн (+21%).

Ранее Дорошенко сообщил о подорожании борща со свининой в Украине за год. По его словам, стоимость выросла на 14,9 грн, или на 16%. В январе 2018 года борщ с мясом стоил 89,9 грн, а год спустя – 104,8 грн.

Эксперт также сообщал, что в январе 2019 года 88% социального ассортимента продуктов в Украине подорожали по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего выросли в цене капуста, картофель, свекла, лук и пшено.

По его словам, самые высокие цены на социальные продукты питания – в Киеве, а самые низкие – в Тернопольской области:

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