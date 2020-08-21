Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

В столице за сутки зафиксировали 156 случаев инфицирования коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 21 августа, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Напомним, что с 17 августа в столице ужесточили ограничительные меры, так как город попал в "желтую" зону карантина. Накануне карантинные зоны были пересмотрены и Киев остался в "желтой" зоне.

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Отметим, что по состоянию на 21 августа в Киеве зарегистрировано 156 случаев инфицирования коронавирусом, за весь период пандемии заболели 11 328 человек, умерли 158 человек.

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В Киевской области на 21 августа 4 805 случаев инфицирования, из которых за сутки – 78. Мы сообщали, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе решили ограничить проведения религиозных мероприятий. В КОГА отмечали, что в апреле, когда по всей Украине действовал жесткий карантин, в Киевской области соблюдались ограничения на посещение церквей и храмов, кладбищ, что позволило удержать распространение коронавируса.

Также смотрите об ограничениях и карантинных зонах в Украине:

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