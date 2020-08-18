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Карантин в Киевской области: из-за коронавируса ограничивают проведение религиозных праздников

18 августа, 08:55

Наталья Руда Наталья Руда

Прихожан призвали воздержаться от посещений церквей

В Киевской области вслед за столицей, где с 17 августа ужесточили карантин, также решили усилить ограничительные меры.

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Как сообщается на сайте Киевской областной государственной администрация, КОГА обратилась к представителям духовенства региона с призывом ограничить проведение религиозных мероприятий. В связи с этим областные власти провели онлайн-совещание с представителями церквей.

"Эпидемиологическая ситуация ежедневно усложняется, поэтому областная власть призывает всех верующих соблюдать введенные ограничения, не подвергать опасности себя, своих близких и всех окружающих членов общины", - говорится в сообщении.

В КОГА напомнили, что в апреле, когда по всей Украине действовал жесткий карантин, в Киевской области соблюдались ограничения на посещение церквей и храмов, кладбищ, что позволило удержать распространение коронавируса.

"Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований является предохранителем от перехода к более жестким ограничениям", – считают в КОГА.

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Карантин в Киевской области: из-за коронавируса ограничивают проведение религиозных праздников
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На данный момент на территории Киевской области запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории. Именно организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением участников стоя.

Ранее глава КОГА Василий Володин заявил, что регион находится на пороге второй волны коронавируса. В области по состоянию на 18 августа зарегистрировано 4 620 случаев инфицирования коронавирусом, из которых за последние сутки – 66 случаев. За все время пандемии болезнь унесла жизни 80 людей, за последние сутки умер один человек.

Напомним, что в августе отмечаются три Спаса, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы.

Также смотрите об ограничениях по Украине в связи с пересмотром карантинных зон:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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праздники карантин киевская область ограничения

Источник: Сегодня

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