Кличко объяснил "исчезновение" самого большого флага Украины

По данным мэра, флаг не повредился от ветра, его просто спускали, чтобы осмотреть

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на ситуацию вокруг гигантского флагштока в центре Киева, на которм несколько дней назад подняли огромный флаг Украины. В частности, 27 августа жители столицы заметили, что с флагштока спустили флаг, а в городской администрации заявили о "технических работах".

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По словам мэра, на новом флагштоке понадобилось уже через несколько дней после открытия провести регламентные работы.

"Так вот, сенсации нет. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые "источники". Его не заменили на новый. Для надлежащей эксплуатации флагштока должны регулярно происходить регламентные работы – для проверки, в каком состоянии полотнище флага и инженерное сооружение флагштока. Сегодня впервые после открытия мемориала осуществили такие работы", – написал Кличко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что флаг целый и реет над Киевом, а флагшток в отличном состоянии.

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Напомним, что высота флагштока составляет почти 90 метров, а полотнище флага – размером 16 на 24 метра. Флагшток открыли ко Дню Государственного Флага несколько дней назад.

Сначала флагшток планировали построить за счет городского бюджета, и на это предполагалось потратить до 50 миллионов гривен. Однако позднее планы изменились, и в КГГА сообщали, что благотворительные организации потратят на флагшток в 4-5 раз меньше, чем заявлялось ранее.

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