"Комендантский час" снова вводят в Киевской области

"Комендантский час" рекомендуется ввести с 13:00 1 мая до 6:00 4 мая и с 13:00 9 мая до 6:00 12 мая

Киевская областная государственная администрация (КОГА) снова рекомендует местным властям ввести в регионе "комендантский час" на ближайших и следующих выходных.

"Органам местного самоуправления рекомендовано и на эти праздничные дни ввести ограничительные дополнительные и противоэпидемические меры, в частности, относительно передвижения и пребывания в общественных местах", - сказал на брифинге 30 апреля и.о. главы КОГА Василий Володин.

"Комендантский час" рекомендуется ввести с 13:00 1 мая до 6:00 4 мая и с 13:00 9 мая до 6:00 12 мая.

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Отметим, решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан в области – это только рекомендация, а комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения. В условиях же чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Ранее в Киевской области и других регионах уже вводился "комендантский час".

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