Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Комендантский час" снова вводят в Киевской области

30 апреля, 16:23

Наталья Руда

"Комендантский час" рекомендуется ввести с 13:00 1 мая до 6:00 4 мая и с 13:00 9 мая до 6:00 12 мая

Киевская областная государственная администрация (КОГА) снова рекомендует местным властям ввести в регионе "комендантский час" на ближайших и следующих выходных.

"Органам местного самоуправления рекомендовано и на эти праздничные дни ввести ограничительные дополнительные и противоэпидемические меры, в частности, относительно передвижения и пребывания в общественных местах", - сказал на брифинге 30 апреля и.о. главы КОГА Василий Володин.

"Комендантский час" рекомендуется ввести с 13:00 1 мая до 6:00 4 мая и с 13:00 9 мая до 6:00 12 мая.

Реклама

В тренде
В столичной высотке прогремел взрыв: есть пострадавшие

Отметим, решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан в области – это только рекомендация, а комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения. В условиях же чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Ранее в Киевской области и других регионах уже вводился "комендантский час".

Также смотрите в сюжете о ситуации в медицине в Киевской области:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин комендантский час киевская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видео
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видеоДругие новости
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафа
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафаДругие новости
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре Киева
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре КиеваДругие новости
В Киеве еще 4 смерти от коронавируса, самому младшему – 31 год
В Киеве еще 4 смерти от коронавируса, самому младшему – 31 годДругие новости
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человек
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человекДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...